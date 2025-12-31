यूपी के इस जिले की 10 सड़कों की 87 लाख की लागत से बदलेगी सूरत, अंधेरे से भी मिलेगी निजात

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। शहर की 10 सड़कों को दूधिया रोशनी से जगमग किया जाएगा। इन सभी सड़कों पर रात में अंधेरा रहता है। इससे आवागमन करते समय आमजन स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे। अब शीघ्र ही उन्हें अंधेरे से मुक्ति मिल जाएगी। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत इन मार्गाें का चयन किया गया है। नगर पालिका ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली है। प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। योजना में 87 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। पोल लगाकर एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे।

रोशनी से जगमगाएंगे ये मार्ग

चरन विवाह घर गभड़िया क्रासिंग होते हुए विश्वकर्मा मंदिर, महुअरिया हेडगेवार मार्ग मौला बाबा मजार से वाराणसी रोड, मंडी मोड़ से मंडी गेट नंबर तीन, ट्रांसपोर्ट नगर मार्केट से शेल्टर होम, अयोध्या बाईपास से अलहदादपुर एमआरएफ सेंटर, पर्यावरण पार्क से चित्रगुप्त मंदिर होते हुए सीताकुंड धाम, पराग डेयरी एजूकेशन कालोनी होते हुए विवेकानंद पार्क, कोताले चक्की मोड़ से पंचम चक्की तक, करौंदिया रेलवे क्रासिंग स्टैंड से पुलिया तक, दुर्गामाता मंदिर से पुलिस लाइन गेट तक के इन मार्गों को जगमग करने के लिए चयन किया गया है।

सड़क के दोनों तरफ लगाए जाएंगे बिजली के खंभे

चयनित सड़कों के दोनों तरफ बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। इनकी ऊंचाई छह मीटर होगी। इन खंभों पर 60 वाट के एलईडी बल्ब लगाया जाएंगे। रातभर जलने के लिए उनका कनेक्शन स्ट्रीट लाइन से उनका कनेक्शन किया जाएगा।