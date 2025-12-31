यूपी के इस जिले की 10 सड़कों की 87 लाख की लागत से बदलेगी सूरत, अंधेरे से भी मिलेगी निजात
सुलतानपुर में सेफ सिटी योजना के तहत 10 सड़कों को 87 लाख रुपये की लागत से दूधिया रोशनी से जगमग किया जाएगा। इन सड़कों पर अंधेरा रहने से लोगों को असुरक्ष ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। शहर की 10 सड़कों को दूधिया रोशनी से जगमग किया जाएगा। इन सभी सड़कों पर रात में अंधेरा रहता है। इससे आवागमन करते समय आमजन स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे। अब शीघ्र ही उन्हें अंधेरे से मुक्ति मिल जाएगी। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत इन मार्गाें का चयन किया गया है। नगर पालिका ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली है। प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। योजना में 87 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। पोल लगाकर एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे।
रोशनी से जगमगाएंगे ये मार्ग
चरन विवाह घर गभड़िया क्रासिंग होते हुए विश्वकर्मा मंदिर, महुअरिया हेडगेवार मार्ग मौला बाबा मजार से वाराणसी रोड, मंडी मोड़ से मंडी गेट नंबर तीन, ट्रांसपोर्ट नगर मार्केट से शेल्टर होम, अयोध्या बाईपास से अलहदादपुर एमआरएफ सेंटर, पर्यावरण पार्क से चित्रगुप्त मंदिर होते हुए सीताकुंड धाम, पराग डेयरी एजूकेशन कालोनी होते हुए विवेकानंद पार्क, कोताले चक्की मोड़ से पंचम चक्की तक, करौंदिया रेलवे क्रासिंग स्टैंड से पुलिया तक, दुर्गामाता मंदिर से पुलिस लाइन गेट तक के इन मार्गों को जगमग करने के लिए चयन किया गया है।
सड़क के दोनों तरफ लगाए जाएंगे बिजली के खंभे
चयनित सड़कों के दोनों तरफ बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। इनकी ऊंचाई छह मीटर होगी। इन खंभों पर 60 वाट के एलईडी बल्ब लगाया जाएंगे। रातभर जलने के लिए उनका कनेक्शन स्ट्रीट लाइन से उनका कनेक्शन किया जाएगा।
शासन को भेजा गया प्रस्ताव
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लालचंद्र सरोज ने बताया कि चयनित 10 मार्गों को रोशनी से लकदक करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया। उन्होंने जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई है।
सड़कों पर लगाए जाएंगे 282 खंभे
नगर पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल ने बताया कि 10 सड़कों के दोनों तरफ करीब 282 खंभों में एलईडी वल्ब लगाए जाएंगे। बताया कि शहर को सुंदर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसी दिशा में कार्य कराया जा रहा है।
