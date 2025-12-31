सुलतानपुर में किशोरी की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, मरने से पहले पीड़िता ने कागज पर लिखा था नाम

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। मंगलवार को कुदारन गलिबहा में किशोरी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपित मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ की यह घटना धनजई मोड़ पर देर रात हुई। पुलिस ने घटना के ही दिन आरोपित की मां को गिरफ्तार कर लिया था।

अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित विपिन को मुखबिर की सूचना के आधार पर धनजई मोड़ के पास पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तभी आरोपित ने टीम पर तमंचे से फायर कर दिया।

इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी। उसके बाद उसे तमंचा समेत गिरफ्तार कर सीचसी कूरेभार लाया गया। उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है।

कागज पर लिखा था आरोपित का नाम

मृतका थाने से करीब सवा किलोमीटर दूर स्थित गांव में अपने दादा के साथ रहती थी। घटना के समय वह घर में अकेली थी। तभी गांव का ही एक युवक घर में घुस आया और कथित तौर पर शारीरिक उत्पीड़न का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपित ने धारदार हथियार से किशोरी का गला रेत दिया और मौके से फरार हो गया।