सुलतानपुर के बिरसिंहपुर में कटी माइनर, 20 बीघा फसल डूबी; मौकेडीह गांव का मामला

संवाद सूत्र, बिरसिंहपुर (सुलतानपुर)। क्षेत्र से निकली सबई माइनर की पटरी बुधवार की रात मौकेडीह गांव में कट जाने से किसानों की बीस बीघा फसल डूब कर नष्ट हो गई। शुक्रवार सुबह फसल डूबने की जानकारी किसानों को हो पाई। उन्होंने मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अफसरों को दी। मौके पर पहुंच कर्मियों ने माइनर को बांध पानी रोकवाया, तब कहीं जाकर किसानों ने राहत की सांस ली।

किसान करमचंद मौर्य, राजेश मौर्य, राम जियावन,सीताराम, अशोक विमला सहित सभी किसानों ने बताया की नहर विभाग की लापरवाही के कारण हम लोगों की फसल हर साल डूब कर नष्ट हो जाती है। बार-बार सूचना देने व फोन करने के बावजूद अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं।