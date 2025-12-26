सुलतानपुर के बिरसिंहपुर में कटी माइनर, 20 बीघा फसल डूबी; मौकेडीह गांव का मामला
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के बिरसिंहपुर में माइनर कट जाने से मौकेडीह गांव के पास 20 बीघा फसल डूब गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। माइनर कटने से ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बिरसिंहपुर (सुलतानपुर)। क्षेत्र से निकली सबई माइनर की पटरी बुधवार की रात मौकेडीह गांव में कट जाने से किसानों की बीस बीघा फसल डूब कर नष्ट हो गई। शुक्रवार सुबह फसल डूबने की जानकारी किसानों को हो पाई। उन्होंने मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अफसरों को दी। मौके पर पहुंच कर्मियों ने माइनर को बांध पानी रोकवाया, तब कहीं जाकर किसानों ने राहत की सांस ली।
किसान करमचंद मौर्य, राजेश मौर्य, राम जियावन,सीताराम, अशोक विमला सहित सभी किसानों ने बताया की नहर विभाग की लापरवाही के कारण हम लोगों की फसल हर साल डूब कर नष्ट हो जाती है। बार-बार सूचना देने व फोन करने के बावजूद अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
सिंचाई विभाग के अवर अभियंता वीरेंद्र यादव ने बताया कि फसल डूबने की जानकारी किसानों द्वारा फोन से प्राप्त हुई है।नहर को बंधवाने की व्यवस्था की गई है।
