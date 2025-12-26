Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सुलतानपुर के बिरसिंहपुर में कटी माइनर, 20 बीघा फसल डूबी; मौकेडीह गांव का मामला

    By Surya Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के बिरसिंहपुर में माइनर कट जाने से मौकेडीह गांव के पास 20 बीघा फसल डूब गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। माइनर कटने से ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, बिरसिंहपुर (सुलतानपुर)। क्षेत्र से निकली सबई माइनर की पटरी बुधवार की रात मौकेडीह गांव में कट जाने से किसानों की बीस बीघा फसल डूब कर नष्ट हो गई। शुक्रवार सुबह फसल डूबने की जानकारी किसानों को हो पाई। उन्होंने मामले की जानकारी सिंचाई विभाग के अफसरों को दी। मौके पर पहुंच कर्मियों ने माइनर को बांध पानी रोकवाया, तब कहीं जाकर किसानों ने राहत की सांस ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    किसान करमचंद मौर्य, राजेश मौर्य, राम जियावन,सीताराम, अशोक विमला सहित सभी किसानों ने बताया की नहर विभाग की लापरवाही के कारण हम लोगों की फसल हर साल डूब कर नष्ट हो जाती है। बार-बार सूचना देने व फोन करने के बावजूद अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं।

    सिंचाई विभाग के अवर अभियंता वीरेंद्र यादव ने बताया कि फसल डूबने की जानकारी किसानों द्वारा फोन से प्राप्त हुई है।नहर को बंधवाने की व्यवस्था की गई है।