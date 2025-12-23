Sultanpur: रेल कर्मियों की जेब अब नहीं होगी ढीली, रेलवे अस्पताल में मिलेगी मुफ्त ईसीजी की सुविधा

संवाद सूत्र, जागरण सुलतानपुर। रेलवे अस्पताल में अब ढाई हजार रेलकर्मियों और उनके परिवारजन को ईसीजी जांच की सुविधा जल्द ही मिलने वाली है। दो साल से मशीन खराब होने की वजह से रेलकर्मियों को इस जांच की सुविधा नहीं मिल पा रही थी।

चिकित्सक की सलाह पर मरीज बाहर की पैथाेलॉजी पर जांच कराने को मजबूर होते थे। जहां मरीजों की जेब ढीली होती थी। रेलकर्मियों को जल्द ही इससे छुटकारा मिल जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय से अस्पताल को नई ईसीजी मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसके संचालन के बाद मरीज फ्री में अपनी जांच करा सकेंगे।

रेलवे की पूर्वी और पश्चिमी कॉलोनी को मिलाकर ढाई हजार रेलकर्मियों और उनके परिवारजन को इस अस्पताल से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहां महिला चिकित्सक डॉ. इला पांडेय के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है। अस्पताल में मशीन के संचालन की तैयारी की जा रही है।

बाहर जांच कराने में ढीली होती थी जेब रेलकर्मी मुकेश कुमार ने बताया कि दो साल से मरीजों को बाहर की पैथालॉजी पर ईसीजी की जांच करानी पड़ रही थी। इस जांच में मरीजों को तीन सौ रुपये देने पड़ते थे। मशीन के संचालन के बाद मरीजों की जेब ढीली होने से बचेगी।

शीतला बक्स सिंह ने बताया कि बाहर की पैथाेलॉजी पर ईसीजी जांच कराने में मरीजों को लाइन में लगाना पड़ता था। यहां जांच कराने पहुंचे मरीज का समय भी खराब होता था, अब रेलकर्मियों के साथ उनके परिवारजन को ईसीजी की जांच कराने में आसानी होगी।