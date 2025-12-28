Language
    सुलतानपुर में किन्नरों के दो गुटों में जमकर हुी मारपीट, वाहनों के शीशे टूटे

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    किन्नरों के दो गुट भिड़े।

    संवाद सूत्र, जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। बिरसिंहपुर बाजार में रविवार को किन्नरों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घटना में दो वाहन के शीशे टूट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति को नियंत्रित कर दोनों पक्षों को थाने लाई।

    बेलवाई की विशाखा किन्नर सुबह करीब 10 बजे छह किन्नरों के साथ बिरसिंहपुर बाजार से कालीगंज मार्ग पर एक युवक से मारपीट कर रही थी। इसकी सूचना किसी व्यक्ति ने फोन के माध्यम से मंगलमुखी किन्नर व जयसिंहपुर की बबिता किन्नर को दी। बबिता अपने गुट के साथ मौके पर पहुंची। उन्हें देखते ही विशाखा गुट के लोग भागने लगे, जिन्हें पकड़ लिया गया।

    आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में बबिता गुट ने कुछ लोगों की पहचान की, जिसमें कई लोग कथित रूप से नकली किन्नर पाए गए। इसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई।

    मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए। घटना से दुकानदारों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए व्यापार भी प्रभावित हुआ।

    कुछ दिन पहले भी दोनों गुटों के बीच दोस्तपुर बाजार में विवाद और मारपीट हो चुकी है, जिसमें बबिता गुट के वाहन का शीशा टूट गया था।

    मौके पर पहुंची पुलिस दोनों गुटों के सदस्यों को गाड़ियों सहित कोतवाली ले गई। उप निरीक्षक प्रेम नरायन राजपूत ने बताया कि पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।