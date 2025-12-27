अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन बंद होने से मुश्किल में यूपी के 3 जिलों के यात्री, दूसरा जिला जाने को मजबूर
अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस के पांच साल से बंद होने के कारण सुलतानपुर, अमेठी और जौनपुर के यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उन्हें अब लखनऊ, अयोध्या या ...और पढ़ें
संवादसूत्र, जागरण, सुलतानपुर। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस अप डाउन का संचालन बंद होने के पांच वर्ष बाद भी इसका कोई विकल्प नही हो सका है। जिले के साथ अमेठी और जौनपुर जिले के यात्री जंक्शन से अमृतसर हावड़ा का आसानी से इस ट्रेन से यात्रा करते थे।
अब अमृतसर हावड़ा की यात्रा करने के लिए यात्री लखनऊ, अयोध्या और प्रतापगढ़ जिलों से ट्रेन पकड़ने को मजबूर हैं। यात्रियों के परेशानी के प्रति रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी बेफिक्र हैं। बेगमपुरा का संचालन केवल जम्मू तक ही होता है। रविवार और बुधवार को जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस अक्सर नोरूम रहती है।
पीपरपुर के फतुआ की नीलम ने बताया कि अमृतसर हावड़ा बंद होने से यात्रियों को सफर करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जंक्शन से अमृतसर हावड़ा ट्रेन से यात्री आसानी से सफर करते थे। ट्रेन बंद होने से यात्रियों को आवागमन में दिक्क्तें हो रही हैं।
गोसााईगंज देनवा के मनीष पांडेय ने बताया कि अमृतसर हावड़ा 13049 और 13050 बंद होने से वहां जाने के लिए टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। अयोध्या और प्रतापगढ़ जिले से ट्रेन पकड़ना यात्रियों की मजबूरी हो गई है। कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी से अमृतसर के लिए एक ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता है।
मां विंध्यवासिनी नगर पयागीपुर के पवन कुमार मौर्य ने बताया कि हफ्ते में दो दिन अकाल तख्त एक्सप्रेस का संचालन होता है लेकिन यात्रियों की संख्या अधिक होने की वजह से नोरूम रहती है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। केनौरा बसंतपुर के आनंद मौर्य ने बताया कि जौनपुर अमेठी जिले के यात्री अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस से सफर करने के लिए जंक्शन पर आते थे।
ट्रेन बंद हुए पांच वर्ष गुजर गए लेकिन यात्रियों की इस समस्या के बाबत जनप्रतिनिधि ने भी अब तक ध्यान नही दिया है। अकाल तख्त एक्सप्रेस में इन तिथियों में नही है सीट जंक्शन से होकर हावड़ा अमृतसर जाने अकाल तख्त एक्सप्रेस 28 दिसंबर से 11 जनवरी तक नोरूम है। इससे यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है।
ट्रेन के संचालन के लिए कर चुके हैं पत्राचार
स्टेशन अधीक्षक बीएस मीना ने बताया कि हावड़ा अमृतसर के लिए ट्रेन के संचालन के लिए वह कई बार मंडल रेल प्रबंधक को पत्राचार कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई अमल नही हुआ है। ट्रेन न होने से यात्रियों को परेशान होना स्वाभाविक बात है। जबकि इस मार्ग पर यात्री अधिक निकलते हैं।
