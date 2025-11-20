Sultanpur Accident: बाइकों की भिड़ंत में राजस्व निरीक्षक समेत 7 लोग घायल

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। गुरुवार को बल्दीराय व चांदा क्षेत्र में हुए हादसों में बाइकों की भिड़ंत में राजस्व निरीक्षक समेत सात लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने सीएचसी पहुंचाया। लखनऊ-वाराणसी फोरलेन पर मानापुर गांव के पास गुरुवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा के कोटिया रमगढा के हरिश्चंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वह लंभुआ में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं दूसरी बाइक पर सवार बरुआ उत्तरी के प्रिंस पुत्र प्रकाश चंद्र, कोथरा के राज तथा शनि गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों मेला देखने पट्टी जा रहे थे। मौके पर मौजूद लाेगों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।