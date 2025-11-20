Language
    Sultanpur Accident: बाइकों की भिड़ंत में राजस्व निरीक्षक समेत 7 लोग घायल

    By Surya Pratap Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    सुल्तानपुर में बाइकों की टक्कर में राजस्व निरीक्षक सहित सात लोग घायल हो गए। दुर्घटना तेज गति और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण हुई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रशासन ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

    हादसे में घायल व्यक्ति

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। गुरुवार को बल्दीराय व चांदा क्षेत्र में हुए हादसों में बाइकों की भिड़ंत में राजस्व निरीक्षक समेत सात लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने सीएचसी पहुंचाया।

    लखनऊ-वाराणसी फोरलेन पर मानापुर गांव के पास गुरुवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा के कोटिया रमगढा के हरिश्चंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वह लंभुआ में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात हैं।

    वहीं दूसरी बाइक पर सवार बरुआ उत्तरी के प्रिंस पुत्र प्रकाश चंद्र, कोथरा के राज तथा शनि गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों मेला देखने पट्टी जा रहे थे। मौके पर मौजूद लाेगों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।


    वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के सर्विस रोड डीह के पास दो बाइकों की आमने- सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में डेहरियावां के सौभाग्य उपाध्याय, सिद्धार्थ उपाध्याय व दूसरी बाइक पर सवार सेदुरापुर के राम यादव गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस 108 द्वारा सौ शैय्या पिठला कुमारगंज अयोध्या पहुुंचाया गया। जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

