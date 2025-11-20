सुलतानपुर में व्यापारी की पीट-पीट कर हत्या, घटना से इलाके में दहशत, भारी पुलिस तैनात

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। कादीपुर चांदा मार्ग पर अधेड़ की डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। कादीपुर थाना क्षेत्र के देवाढ गांव से जुड़ा मामला है। मृतक की पहचान किराना व्यापारी राकेश गुप्ता के रूप में की गई। आधा दर्जन से अधिक पीआरबी व कादीपुर पुलिस मौके पर।

कादीपुर कोतवाली के देवाढ बाजार में देर रात किराना व्यापारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हत्या स्थल से चंद कदम दूर गड्ढे में अनाज की चार पांच बोरियां छुपा कर रखी हुई थी।

मौके पर वहां एक बिजली के तार वगैरा बनाने में काम आने वाली पिलास भी मिला। गाड़ी की चाबी मिली, जिससे प्रथम दृष्टि मामला लूट का दिखाई पड़ रहा है। राकेश गुप्ता अपने बाजार में गल्ला और किराने का कार्य करते थे। रात को राकेश दुकान पर ही सोए थे। सुबह उनके पिता जब आए तो खून से लथपथ लाश देखकर घबराकर हो हल्ला मचाए। आनन फानन में लोगों की भीड़ झुकने लगी। पुलिस को सूचना हुई।