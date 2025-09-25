Language
    दो अक्टूबर से पहले इन छात्र-छात्राओं को CM योगी देंगे वजीफा, समाज कल्याण ने भेजा डाटा

    By sanjay tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:42 PM (IST)

    सुलतानपुर के 8263 छात्रों को जल्द ही छात्रवृत्ति मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ने लखनऊ निदेशालय को डेटा भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे जिसका सीधा प्रसारण विद्यालयों में दिखाया जाएगा। यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 से उच्च शिक्षा तक के छात्रों को मिलेगी जिसमें विभिन्न वर्गों के छात्र शामिल हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने विद्यालयों को प्रसारण दिखाने के निर्देश दिए हैं।

    मुख्यमंत्री भेजेंगे 8243 छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। समाज कल्याण विभाग की ओर से निदेशालय, लखनऊ को 8263 छात्रों को डाटा अग्रसारित किया गया है। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार दो अक्टूबर को उनके खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जानी थी।

    अब शुक्रवार को ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति भेजी जाएगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण संबंधित विद्यालयों में दिखाया जाएगा।

    छात्रवृत्ति कक्षा नौ से लेकर 12 व उससे उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति के 2184, सामान्य 1329, अन्य पिछड़ा वर्ग 3352 व अल्पसंख्यक के 298 छात्र शामिल हैं।

    जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि जिन विद्यालयों के छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी, उन्हें डीआईओएस के माध्यम से सूचना भेज दी गई है।

    साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण छात्रों व अभिभावकों को दिखाने के लिए निर्देशित किया गया है।

