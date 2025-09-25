कॉलोनी में अवैध रहने वालों को बाहर करने का अभियान तेज, 42 कब्जेदारों को निकालकर लगाया ताला

अंबेडकरनगर में गरीब और बेघर लोगों के लिए बनी कांशीराम आवासीय कॉलोनी से अवैध कब्जेदारों को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। शिवबाबा स्थित कांशीराम आवास में छापेमारी के दौरान 42 आवासों पर अवैध कब्जा करने वालों को बाहर निकालकर आवासों को ताला लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों ने आवंटन के दस्तावेज दिखाए हैं जिनका सत्यापन किया जाएगा।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। गरीब व बेघर लोगों के लिए बने कांशीराम आवासीय कॉलोनी में अवैध कब्जेदारों को अब बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को शिवबाबा स्थित कांशीराम आवास में तहसीलदार रमेश चंद्र पांडेय, अधिशासी अधिकारी बीना सिंह, स्वच्छता प्रभारी जसवंत यादव पुलिस बल के साथ छापेमारी की। यहां 42 आवास पर अवैध कब्जा कर निवास कर रहे लोगों को बाहर निकाल कर ताला लगाया गया।

