कॉलोनी में अवैध रहने वालों को बाहर करने का अभियान तेज, 42 कब्जेदारों को निकालकर लगाया ताला
अंबेडकरनगर में गरीब और बेघर लोगों के लिए बनी कांशीराम आवासीय कॉलोनी से अवैध कब्जेदारों को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। शिवबाबा स्थित कांशीराम आवास में छापेमारी के दौरान 42 आवासों पर अवैध कब्जा करने वालों को बाहर निकालकर आवासों को ताला लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों ने आवंटन के दस्तावेज दिखाए हैं जिनका सत्यापन किया जाएगा।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। गरीब व बेघर लोगों के लिए बने कांशीराम आवासीय कॉलोनी में अवैध कब्जेदारों को अब बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को शिवबाबा स्थित कांशीराम आवास में तहसीलदार रमेश चंद्र पांडेय, अधिशासी अधिकारी बीना सिंह, स्वच्छता प्रभारी जसवंत यादव पुलिस बल के साथ छापेमारी की। यहां 42 आवास पर अवैध कब्जा कर निवास कर रहे लोगों को बाहर निकाल कर ताला लगाया गया।
वर्ष 2011 में शिवबाबा वार्ड में कांशीराम आवासीय कालोनी में 60 आवास का निर्माण हुआ था। जरूरतमंदों को आवंटन किया गया था। अन्य लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहने लगे।
गत दिनों जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका की टीम ने जांच कर सभी आवासों पर नोटिस चस्पा कर अभिलेख मांगा था। लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार कर अवैध तरीके से रहने वालों को भवन खाली करने का निर्देश दिया गया था।
गुरुवार को अवैध कब्जेदारों को बाहर निकालकर आवासों में ताला लगाया गया। गत सप्ताह अधिकारियों की टीम ने गोविंद गनेशपुर में बने कालोनी में छापेमारी कर नौ आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर किया था।
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शिवबाबा कालोनी में तीन लोग स्वयं रहते पाए गए। 18 लोगों ने आवास आवंटन दस्तावेज दिखाए, इसका सत्यापन किया जाएगा।
