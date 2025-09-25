Language
    घर में काम करने वाले युवकों ने की परचून व्यापारी की हत्या, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

    By Neelesh Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:18 PM (IST)

    आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में परचून व्यापारी की हत्या का खुलासा हुआ। व्यापारी के घर में काम करने वाले दो युवकों ने शराब पिलाकर लूटपाट की और विरोध करने पर चाकू से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लूटा हुआ सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि युवकों को व्यापारी के पास रुपये होने की जानकारी थी।

    मोहल्ले के दो युवकों ने किया परचून व्यापारी की हत्या।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सिकंदरा क्षेत्र में परचून व्यापारी की हत्या का गुरुवार को पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि व्यापारी के घर में काम करने वाले मोहल्ले के ही दो युवकों ने की थी। वारदात से पहले दोनों ने व्यापारी के साथ शराब शराब पी ली। व्यापारी के नशे में होने पर दोनों युवक घर में लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर किचिन में रखे चाकू से गले व शरीर पर वार करके व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया।

    पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटे गए जेवर व अन्य सामान बरामद कर लिया है। आरोपित युवकों का पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों मेहनत-मजदूरी करते थे।

    फिरोजाबाद के अवनीपुरम नई आबादी रहना निवासी 50 वर्षीय राजकुमार उपाध्याय एक महीने पहले कल्पना कुंज में किराए के मकान में रहने आए थे। यहां उन्होंने परचून की दुकान खोल ली थी। 20 सितंबर की सुबह घर से बदबू आने पर पुलिस ने शव बरामद किया था।

    पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की हत्या का पर्दाफाश हो गया। एडीसीपी आदित्य ने गुरुवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि पुलिस ने घर में काम करने वाले मोहल्ले के ही प्रशांत सविता व संकित सविता उर्फ प्रियांशु निवासी नई आबादी रेहना फिरोजाबाद को बुधवार रात यूपीएसआईडी रोड से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली।

    पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि राजकुमार ने अपना मकान बेचा था। इसलिए उन्हें पता था कि राजकुमार के पास बहुत रुपये और जेवर हैं। जेवर और रुपये लूटकर अपनी जिंदगी संवारने के लिए वारदात की। 17 सितंबर की रात दोनों ने व्यापारी के साथ उन्हीं के घर में शराब पार्टी की।

    व्यापारी को नशा होने पर योजना के अनुसार लूटपाट शुरू कर दी। रात करीब 12 बजे व्यापारी ने विरोध किया तो किचिन में रखे चाकू से हमलाकर व्यापारी की हत्या कर दी। दोनों हत्यारोपितों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

    खाते में 40 हजार रुपये जमा होने पर हुआ शक

    हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों युवक भागे नहीं। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो दोनों युवक वहां पहुंचकर विलाप करने लगे। पोस्टमॉर्टम से लेकर अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए।

    हत्या वाली रात दोनों ने व्यापारी के यूपीआई से अपने खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए थे। यहीं से पुलिस को उन पर शक हुआ। पूछताछ में युवकों ने बताया कि हत्या के बाद उन्होंने व्यापारी का मोबाइल नदी में फेंक दिया था। व्यापारी की सिम से उनका यूपीआइ एक्टिवेट कर लिया।

    इसके बाद अपने खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए, जिन्हें दूसरे दिन निकालकर आपस में बांट लिए। पुलिस ने आरोपित युवकों के पास से सोने की दो चेन, एक कमर बंद, दो जोड़ी पायलें, चांदी की एक अंगूठी, मृतक व्यापारी का सिमकार्ड, एटीएम कार्ड के अलावा के अलावा वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है।

