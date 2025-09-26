Language
    चोरों ने सिपाही के घर को बनाया निशाना, मां की पिटाई कर लूट ले गए लाखों के आभूषण

    By surya pratap singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:15 PM (IST)

    सुलतानपुर के जमुआवा गांव में असलहाधारी बदमाशों ने एक सिपाही के घर धावा बोलकर लाखों के गहने और नकदी लूट ली। विरोध करने पर सिपाही की मां को पीटा गया। सिपाही जीतलाल वर्मा की मां रति देवी घर पर अकेली थीं तभी बदमाश छत के रास्ते घुसे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीणों ने शीघ्र खुलासे की मांग की है। पीड़िता रति देवी दहशत में हैं।

    सिपाही के घर बदमाशों ने लूटा लाखों के आभूषण।

    संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। शिवगढ़ के जमुआवा गांव में असलहाधारी बदमाशों ने गुरुवार की रात एक सिपाही के घर धावा बोला। लाखों रुपये के गहने व नकदी लूट ले गए। विरोध करने पर सिपाही की मां की पिटाई भी की।

    जमुआवा निवासी बहराइच में तैनात सिपाही जीतलाल वर्मा के घर में गुरुवार की रात नौ बजे बदमाश घुसे। घर पर केवल सिपाही की मां रति देवी वर्मा ही मौजूद थीं। उनकी बड़ी बहू खाना बनाकर गांव के पुराने घर रात आठ बजे चली गई थी।

    इसी का फायदा उठाकर तीन-चार बदमाश छत पर चढ़े, फिर सीढ़ी के रास्ते घर में घुस गए। बदमाशों ने पहले वृद्धा को मारा पीटा। उसके बाद असलहा सटाकर उनके जेवर उतरवा लिए और अंदर कमरों का ताला तोड़कर बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू के करीब तीन लाख के जेवरात लूट ले गए।

    गोहार सुनकर बड़ी बहू संगीता आईं तो बदमाश लूटपाट कर जा चुके थे। देर रात पुलिस ने जांच-पड़ताल की। थानाध्यक्ष ज्ञानेश दुबे ने बताया कि तहरीर मिली है, मामला संदिग्ध लग रहा है, जांच की जा रही है।

    शीघ्र राजफाश की मांग

    सुबह घटना स्थल पर लालमणि तिवारी, कमलेश तिवारी, सुरेश मिश्र पूर्व प्रधान, लक्ष्मण वर्मा, दीपक मौर्य, अंकित वर्मा, भारत वर्मा आदि के साथ काफी महिलाएं और पुरुष सिपाही के घर पहुंचे। सभी ने घटना पर रोष जताते हुए शीघ्र राजफाश किए जाने की मांग की।

    'सबकुछ लुट गया' 

    रति देवी को बदमाशों ने बाल पकडकर जमकर पीटा । इससे वह अभी तक दहशत में हैं। काफी प्रयास के बाद कुछ बोल रही हैं। उनके चेहरे व हाथ में चोट के निशान हैं।

    बहू संगीता ने बताया कि बदमाशों ने सास को मारा-पीटा तथा उनके जेवर भी उतरवा लिए। हमारे जेवरात भी लूट ले गए। उनका कहना है कि हम बर्बाद हो गए, सबकुछ लुट गया है।

