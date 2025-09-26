चोरों ने सिपाही के घर को बनाया निशाना, मां की पिटाई कर लूट ले गए लाखों के आभूषण

सुलतानपुर के जमुआवा गांव में असलहाधारी बदमाशों ने एक सिपाही के घर धावा बोलकर लाखों के गहने और नकदी लूट ली। विरोध करने पर सिपाही की मां को पीटा गया। सिपाही जीतलाल वर्मा की मां रति देवी घर पर अकेली थीं तभी बदमाश छत के रास्ते घुसे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीणों ने शीघ्र खुलासे की मांग की है। पीड़िता रति देवी दहशत में हैं।

संवाद सूत्र, भदैंया (सुलतानपुर)। शिवगढ़ के जमुआवा गांव में असलहाधारी बदमाशों ने गुरुवार की रात एक सिपाही के घर धावा बोला। लाखों रुपये के गहने व नकदी लूट ले गए। विरोध करने पर सिपाही की मां की पिटाई भी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जमुआवा निवासी बहराइच में तैनात सिपाही जीतलाल वर्मा के घर में गुरुवार की रात नौ बजे बदमाश घुसे। घर पर केवल सिपाही की मां रति देवी वर्मा ही मौजूद थीं। उनकी बड़ी बहू खाना बनाकर गांव के पुराने घर रात आठ बजे चली गई थी।

इसी का फायदा उठाकर तीन-चार बदमाश छत पर चढ़े, फिर सीढ़ी के रास्ते घर में घुस गए। बदमाशों ने पहले वृद्धा को मारा पीटा। उसके बाद असलहा सटाकर उनके जेवर उतरवा लिए और अंदर कमरों का ताला तोड़कर बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू के करीब तीन लाख के जेवरात लूट ले गए।