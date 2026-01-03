सुलतानपुर रेलवे स्टेशन पर 30 लाख से बनेगा छह सेट शौचालय, यात्रियों को मिलेगी राहत

संवादसूत्र, जागरण, सुलतानपुर। रेल यात्रियों को प्रसाधन के लिए अब दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो तीन और चार पर यात्रियों को प्रसाधन की सुविधा शीघ्र मिलने वाली है। तीनों प्लेटफॉर्म पर 30 लाख की लागत से छह सेट प्रसाधन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इन प्लेटफॉर्म पर प्रसाधन की सुविधा न होने से यात्रियों को लघुशंका शौच आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

प्लेटफॉर्म नंबर चार से रविवार और मंगलवार को सदभावना एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस हफ्ते में मंगलवार, साबरमती एक्सप्रेस बुधवार और सुलतानपुर-वाराणसी पैसेंजर का प्रतिदिन संचालन किया जाता है। प्रसाधन की सुविधा न होने से इस प्लेटफॉर्म पर एक हजार से अधिक यात्रियों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दो तीन से प्रतिदिन गुजरती हैं ये ट्रेनें जंक्शन के प्लेटफॉर्म दो तीन से प्रतिदिन पटना कोटा एक्सप्रेस, हिमगिरि एक्सप्रेस, सुहेलदेव एक्सप्रेस, श्रमजीवी सुपरफास्ट, अकाल तख्त एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, एकात्मता एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस, पटना उदयपुर सिटी आदि ट्रेनों का संचालन होता है।

इन ट्रेनों से विभिन्न शहरों का आवागमन करने वाले यात्रियों को प्रसाधन न होने से परेशानी के दौर से गुजरना पड़ता है। इन ट्रेनों से पांच हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन रहता है। प्रसाधन न होने से यात्री परेशान होते हैं।

यात्रियों को मिलेगी राहत विवेकनगर के प्रदीप सिंह, जय प्रकाश तिवारी, बढ़ैयावीर के विजय कुमार, धर्मेंद्र तिवारी ने बताया कि कई साल से प्रसाधन की कमी का दंश झेल रहे यात्रियों को प्रसाधन की सुवधा मिलने से उन्हें राहत मिलेगी। लोग आवश्यकता पड़ने पर पर प्लेटफॉर्म एक पर दौड़कर आते थे।