ट्रेन की टिकट बुकिंग पर मिलेगी छूट, 14 जनवरी से शुरू होने वाली है नई सेवा

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। रेलवन एप पर सभी डिजिटल माध्यम से अनारक्षित टिकट की बुकिंग कराने पर यात्री अब तीन प्रतिशत की छूट पा सकेंगे। इस योजना कर शुरुआत 14 जनवरी 2026 से हो रही है। रेलयात्री 14 जुलाई तक इसका लाभ उठा सकेंगे।

रेलयात्रियों को डिजिटल के जरिए टिकट की बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के उददेश्य से रेलवे विभाग यह पहल करने जा रहा है। जिले में प्रतिदिन आनलाइन माध्यम से एक हजार से अधिक यात्री विभिन्न शहरों के आवागमन के लिए टिकट की बुकिंग कराते हैं। ऐसे यात्री इस योजना का लाभ उठाएंगे।

बड़े शहरों की यात्रा करने वाले यात्री उठाएंगे लाभ

रेलवे की इस पहल का लाभ दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हरिद्वार, गुजरात, अहमदाबाद आदि शहरों की यात्रा करने वाले यात्री रेलवन एप सेवा का लाभ उठा सकेंगे। स्लीपर श्रेणी में दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों को करीब 15 रुपये की बचत होगी और एसी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को 30 से लेकर 60 रुपये का आर्थिक लाभ होगा। इस पहल से सुगम यात्रा को बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे के पहल की आमजन ने की सराहना

विवेकनगर के मनीष सिंह, बढ़ैयावीर के सत्य नारायण चौरसिया, शास्त्रीनगर के प्रदीप कुमार, जय प्रकाश ने बताया कि रेलवे की यह पहल यात्रियों के लिए राहत भरी है। रेलवे के बुकिंग काउंटर से टिकट लेने के बजाए यात्री आनलाइन टिकट की बुकिंग कराकर यात्रा करना उचित समझेंगे। जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो सकेगा।