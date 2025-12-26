रेल किराया बढ़ने से सफर में यात्रियों पर बढ़ा आर्थिक बोझ, 25 दिसंबर की रात से हुआ लागू

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। रेल मंत्रालय की ओर से रेल किराया बढ़ाए जाने से सफर करने वाले यात्रियों का अब आर्थिक बोझ बढ़ गया है। गुरुवार की रात 12 बजे से बढ़ा किराया लागू हो गया। 215 किलोमीटर तक की दूरी की यात्रा में किराए में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

साधारण द्वितीय श्रेणी में 216 से 750 किलोमीटर की यात्रा में पांच रुपये, 751 से 1250 किलोमीटर की दूरी में 10 रुपए, 1251 से 1750 में 15 रुपये, 1751 से 2250 की दूरी में 20 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की गई है। एसी के टिकट में 15 से 30 रुपये तक किराया बढ़ाया गया है।

दिल्ली मुंबई का इतना बढ़ा किराया दिल्ली साधारण का किराया पहले 200 रुपये की जगह अब 215 हो गया है। स्लीपर का 365 से 380, एसी प्रथम 2310 से 2340, एसी द्वितीय में 1395 से 1410, एसी तृतीय में 985 से 1000 रुपये किराया हुआ है।

मुंबई के लिए साधारण श्रेणी का किराया पहले 300 था अब 330 किया गया है। स्लीपर का 635 से 680, एसी द्वितीय का 2415 से 2445 और एसी तृतीय का किराया 1695 से 1725 हो गया है। टिकट लेने आए यात्री चौके शुक्रवार को रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर दिल्ली का टिकट लेने आए नूरपुर के प्रदीप, संदीप, विवेकनगर के मनोज कुमार को बुकिंग क्लर्क ने बताया कि रेल किराया बढ़ गया है। तब यह यात्री चौैक गए। इन यात्रियों ने बढ़ी दर से साधारण द्वितीय श्रेणी का टिकट लिया।