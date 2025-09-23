राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में एक गवाह से जिरह पूरी, 6 अक्टूबर को पेश होगा दूसरा गवाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में गवाह अनिल मिश्र से जिरह पूरी हो गई है। भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता ने बताया कि दूसरे गवाह रामचंद्र दुबे को जिरह के लिए छह अक्टूबर को बुलाया गया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अमित शाह को हत्यारा कहा था।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि केस में मंगलवार को गवाह अनिल मिश्र से जिरह पूरी हो गई।
परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने दूसरे गवाह रामचंद्र दुबे को जिरह के लिए छह अक्टूबर को तलब किया है।
ये है मामला
सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। उसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे।
यह बयान बेंगलुरु में हुई प्रेस कान्फ्रेंस के बताए हैं, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों को लेकर दिए गए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। परिवादी व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी पर विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।
