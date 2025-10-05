यूपी के इस जिले में सामूहिक विवाह के लिए आए 1000 से अधिक आवेदन, इन जोड़ों को मिलेंगे एक लाख रुपये

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। आर्थिक रूप से कमजाेर परिवारों की कन्याओं का विवाह कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मुहूर्त तीन नवंबर से शुरू होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आने लगे हैं। उनका परीक्षण भी किया जा रहा है। इस वर्ष के बचे महीनों में 17 दिन शहनाई बजेगी।

नवंबर में 14 और दिसंबर में तीन दिन सामूहिक विवाह के आयोजन की तारीख शासन से निर्धारित की गई है। अब वह जिलों पर निर्भर करेगा कि वे अपनी सुविधा के अनुसार किस तारीख का विवाह के लिए चुनते हैं।

इसके बाद अगले वर्ष फरवरी व मार्च में विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। फरवरी में 13 और मार्च में आठ दिन मुहूर्त निकाला गया है। 2025- 26 में 538 जोड़ों का विवाह कराने के लिए लक्ष्य मिला है।

अधिक लक्ष्य न हाेने से इस बार समाज कल्याण विभाग काफी राहत अनुभव कर रहा है। 2024- 25 में 1661 विवाह का लक्ष्या था, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत विभाग ने पूरा कर लिया था।

एक लाख रुपये वर-वधू पर होंगे खर्च

एक जोड़े पर एक लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। सामूहिक विवाह के लिए न्यूनतम 10 जोडों का होना आवश्यक है।

