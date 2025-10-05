पार्क में नाबालिग लड़की के पास ऐसा क्या कर रहे थे युवक? पुलिस ने देखते ही कर लिया गिरफ्तार
बहराइच में मिशन शक्ति के तहत गश्त कर रही महिला पुलिस ने दो शोहदों को गिरफ्तार किया। इन पर अश्लील गाने गाने और नाबालिग लड़कियों पर फब्तियां कसने का आरोप है। महिला थानाध्यक्ष मंजू यादव ने बताया कि कपूरथला पार्क और मरीमाता मंदिर के पास से आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। मिशन शक्ति के तहत गश्त कर रही महिला थाने की पुलिस ने दो शोहदों के खिलाफ कार्रवाई की है। अश्लील गाना गाने व फब्तियां कसने वाले दो शोहदों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
महिला थानाध्यक्ष मंजू यादव ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीम कपूरथला पार्क के पास पहुंची तो देखा कि एक युवक नाबालिग लड़की के पीछे अश्लील गाना गाते हुए आ रहा था। पुलिस ने तत्काल युवक को रोका और पूछताछ की तो उसकी पहचान अभिषेक के रूप में हुई।
थानाध्यक्ष ने बताया कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होने बताया कि मरीमाता मंदिर के पास एक युवक नाबालिग लड़की को छेड़ते हुए अश्लील गाना गा रहा था। जैसे ही लड़की ने टीम को देखा तो उसने पूरी घटना बताई।
तत्काल हिरासत में युवक को लिया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसकी पहचान रवींद्र कुमार के रूप में हुई है। दाेनों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
