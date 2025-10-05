पार्क में नाबालिग लड़की के पास ऐसा क्या कर रहे थे युवक? पुलिस ने देखते ही कर लिया गिरफ्तार

बहराइच में मिशन शक्ति के तहत गश्त कर रही महिला पुलिस ने दो शोहदों को गिरफ्तार किया। इन पर अश्लील गाने गाने और नाबालिग लड़कियों पर फब्तियां कसने का आरोप है। महिला थानाध्यक्ष मंजू यादव ने बताया कि कपूरथला पार्क और मरीमाता मंदिर के पास से आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

महिला थानाध्यक्ष मंजू यादव ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीम कपूरथला पार्क के पास पहुंची तो देखा कि एक युवक नाबालिग लड़की के पीछे अश्लील गाना गाते हुए आ रहा था। पुलिस ने तत्काल युवक को रोका और पूछताछ की तो उसकी पहचान अभिषेक के रूप में हुई।