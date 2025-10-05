Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Instagram पर युवती ने शेयर की ऐसी वीडियो की मेटा कंपनी ने पुलिस को दे दी ये जानकारी, बच गई लड़की की जान

    By Dilip Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:58 PM (IST)

    संतकबीर नगर में दुधारा पुलिस ने आत्महत्या करने जा रही एक युवती की जान बचाई। युवती ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके बाद मेटा कंपनी ने पुलिस को सतर्क किया। पुलिस मुख्यालय लखनऊ से सूचना मिलने पर दुधारा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवती के घर पहुंचकर उसे बचाया और परिवार को सौंप दिया। परिवार ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    आत्महत्या करने जा रही युवती की पुलिस ने बचाई जान।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। दुधारा पुलिस की टीम गत शनिवार की देर रात आत्महत्या करने जा रही युवती के घर पहुंची। उसकी जान बचा ली। इस युवती ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से संबंधित वीडियो पोस्ट किया था। इस पर मेटा कंपनी से अलर्ट प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय-लखनऊ ने जनपद की पुलिस को युवती का लोकेशन व वीडियो उपलब्ध कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुधारा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने आत्महत्या करने से संबंधित वीडियो गत शनिवार की देर रात इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इंटरनेट मीडिया की मानीटरिंग करने वाली लखनऊ स्थित मेटा कंपनी ने अलर्ट मैसेज पोस्ट किया।

    लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना मिलने पर उसने इस जनपद की पुलिस के इंटरनेट मीडिया सेल को दिया। इस पर दुधारा पुलिस ने आत्महत्या से संबंधित वीडियो व युवती का लोकेशन दुधारा थाने को उपलब्ध कराया गया।

    इस पर थानाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में पचपोखरी पुलिस चौकी के प्रभारी दिलीप सिंह,आरक्षी अनिल यादव की टीम तुरंत युवती के घर पहुंची। उसे आत्महत्या करने से बचा लिया। टीम ने उसे समझाया-बुझाया।

    दोबारा ऐसी हरकत न करने के संबंध में उससे मौखिक व लिखित बयान लिया। इसके बाद उसे स्वजन के हवाले कर दिया। स्वजन ने पुलिस की इस त्वरित पहल की प्रशंसा की। उनके प्रति आभार जताया।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में डबल लेन बाईपास का हो रहा निर्माण, इन शहरों की यात्रा होगी आसान