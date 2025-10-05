यूपी के इस जिले में डबल लेन बाईपास का हो रहा निर्माण, इन शहरों की यात्रा होगी आसान

देवीपाटन मंडल में अयोध्या-बलरामपुर बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पहले चरण में सरयू नहर की पटरियों पर सड़क बनाई जा रही है जिससे गोंडा-बलरामपुर मार्ग उतरौला सड़क से जुड़ेगा। इस परियोजना पर लगभग 56.34 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है और दूसरे चरण का कार्य अगले वर्ष शुरू होने की उम्मीद है।

संवाद सूत्र, गोंडा। देवीपाटन मंडल की बहुप्रतीक्षित अयोध्या-बलरामपुर बाईपास अब आकार ले रहा है। प्रस्तावित डबल लेन बाईपास के पहले हिस्से में सरयू नहर की पटरियों पर निर्माण चल रहा है, जिसके पूर्ण होते ही गोंडा-बलरामपुर मार्ग को गोंडा-उतरौला सड़क से जुड़ जाएगी। इसके बाद दूसरे हिस्से में इसे सोनी गुमटी रेलवे पुल से सड़क बनाकर अयोध्या मार्ग से जोड़ा जाएगा।

करीब 56.34 करोड़ रुपये की लागत से शहर के बाहर उत्तरी व पूर्वी क्षेत्र में 11 किलोमीटर 600 मीटर लंबे बाईपास को शासन ने छह माह पहले मार्च के आखिरी सप्ताह में स्वीकृति दी थी। निर्माण शुरू कराने के लिए 19.72 करोड़ रुपये आवंटित हुए लेकिन, वित्तीय सत्र खत्म होने के बाद बजट वापस हो गया।

नए वित्तीय सत्र में बजट आने के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने निर्माण शुरू कराया। पहले चरण में गोंडा-बलरामपुर मार्ग से गोंडा-उतरौला मार्ग को जोड़ा जाना है, इसके लिए सरयू नहर की पटरियों को चौड़ा करते हुए सड़क बनाई जा रही है।

यह हिस्सा लगभग आकार ले चुका है, जिसके अनुसार यह गोंडा-बलरामपुर रोड पर पड़रीकृपाल गांव के पास सरयू नहर पुल से शुरू हो रहा है। इसके आगे यह लालचंदपुरवा, भरवलिया, केवलपुर, उतरहनपुरवा व मवालीशाह पुरवा होते हुए तुर्काडीहा गांव को जोड़ रहा है।

यहां सरयू नहर पुल से होते हुए यह मुरावनपुरवा व नौवापुरवा होते हुए यह धनौली बाजार स्थित सरयू नहर पुल पर उतरौला मार्ग से जुड़ जाएगा,जो इस साल तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। ली जाएगी छह करोड़ 90 लाख की जमीन बाईपास का दूसरा हिस्से पर अगले वर्ष कार्य शुरू होने की उम्मीद है। यह गोंडा-उतरौला रोड पर सोनी गुमटी पुल के आगे बलिदानी केपी सिंह इंटर कॉलेज के सामने से सोनी हरलाल होते हुए लक्ष्मनपुर व मझवा होते हुए उम्मेदजोत जाकर अयोध्या रोड से मिल जाएगा।