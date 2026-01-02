सुलतानपुर में नौ स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगी डिजिटल एक्सरे मशीन, जांच के दौरान मिलेगा सटीक परिणाम
सुलतानपुर के ग्रामीण मरीजों को अब डिजिटल एक्स-रे के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने जिले के नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। ग्रामीण मरीजों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें डिजिटल एक्सरे के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब उन्हें यह सुविधा उनके नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर मिलने वाली है। प्रदेश सरकार की ओर से जिले को नौ डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध करा दी गई हैं। यह नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाए जाएंगे।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. भारत भूषण के अनुसार जिन स्थानों पर यह लगाए जाएंगे, उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीहढग्गूपुर, कूरेभार, बल्दीराय, कुड़वार, दूबेपुर, भदैया, पीपी कमैचा, करौंदीकला व मोतिगरपुर शामिल हैं।
यहां एक्सरे टेक्नीशियन भी नियुक्त रहेंगे। डिजिटल एक्सरे मशीन से फ्रैक्चर, संक्रमण, दंत समस्या, ट्यूमर या फेफड़ों की सटीक जांच की जा सकती है। इससे उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
क्या होता है डिजिटल एक्सरे मशीन
यह पारंपरिक एक्सरे की तरह लेकिन अधिक दक्षता के साथ सटीक परिणाम देता है। यह पारंपरिक फिल्म के बजाय डिजिटल सेंसर का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की तस्वीरें लेता है। इससे प्राप्त तस्वीर जूम करने पर और बेहतर तरीके से देखे जा सकते हैं।
कम रेडिएशन के कारण यह मरीजों व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए खतरनाक भी नहीं होती। तस्वीरें डिजिटल रूप से स्टोर कर अन्य चिकित्सकों के साथ साझा की जा सकती हैं। इससे प्राप्त परिणाम अधिक सटीक माने जाते हैं।
नए साल में डिजिटल एक्सरे ग्रामीण मरीजों के लिए एक सौगात है। इससे स्थानीय सीएचसी पर ही मरीजों को गुणवत्तायुक्त एक्सरे की सुविधा मिलने से उन्हें रेफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। -डॉ. भारत भूषण, सीएमओ।
