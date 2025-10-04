सुलतानपुर में इन किसानों को फ्री मिलेगा चना, मटर और मसूर के बीज, विभागीय पोर्टल से भेजा गया संदेश
सुल्तानपुर में 1080 किसानों को चना मटर और मसूर के बीज की मिनी किट मुफ्त में दी जाएगी। किसानों का चयन ऑनलाइन आवेदन और ई-लाटरी के माध्यम से हुआ है। चयनित किसानों को विभागीय पोर्टल से सूचना भेजी गई है और वे अपने विकासखंड के कृषि बीज भंडार से किट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, सलतानपुर। चना, मटर व मसूर के बीज का मिनी किट वितरित करने के लिए 1080 किसानों का चयन किया गया है। चयनित किसानों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से संदेश भेजा गया है। वे सभी भजे गए मैसेज को इनबॉक्स में चेक कर अपने विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडार से प्राप्त कर सकते हैं।
बीज मिनी किट किसानों को फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। साथ ही उन्हें जानकारी दी गई थी कि लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर चयन ई- लाटरी से किया जाएगा।
चना के बीज के लिए 633 आवेदन आए थे। लाटरी पद्धति से 280 किसानों का चयन किया गया है। एक पैकेट 16 किलोग्राम का होगा। मसूर के लिए 548 किसानों ने आवेदन किया था।
निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 450 किसानों का चयन किया गया। मसूर बीज का एक मिनी किट आठ किलोग्राम का होगा। इसी तरह मटर के बीज के लिए आए 624 आवेदनों में से 350 किसानों को चयन हुआ। बीज का एक मिनी किट 20 किलोग्राम का होगा।
कृषि उपनिदेशक रामाश्रय यादव ने कहा है कि यदि किसी किसान को मिनी किट प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो विकास भवन स्थित कृषि विभाग कार्यालय या अहिमाने कृषि भवन में संपर्क कर निराकरण करा सकता है।
