रात के अंधेरे में यूपी के आसमान में कौन उड़ा रहा ड्रोन? SSP ने बता दी सच्चाई, दहशत में लोग

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ड्रोन देखे जाने की बातें लोगों द्वारा लगातार कही जा रही हैं। यहां तक कि इसे लोग घरों, स्कूलों या दुकानों में चोरी की घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं।

गुरुवार की रात चौक समेत अन्य इलाकों में उड़ते ड्रोन का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने से लोग तरह-तरह के अनुमान लगा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि इस समय कई कंपनियों द्वारा विकास कार्यों को लेकर ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। हो सकता है कि देखे गए ड्रोन उसी से संबंधित हों।