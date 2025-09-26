रात के अंधेरे में यूपी के आसमान में कौन उड़ा रहा ड्रोन? SSP ने बता दी सच्चाई, दहशत में लोग
सुलतानपुर में ड्रोन दिखने की खबरों से लोग परेशान हैं और इसे चोरी से जोड़ रहे हैं। पुलिस के अनुसार कई कंपनियां विकास कार्यों के लिए ड्रोन से सर्वे कर रही हैं। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करने की अपील की है।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ड्रोन देखे जाने की बातें लोगों द्वारा लगातार कही जा रही हैं। यहां तक कि इसे लोग घरों, स्कूलों या दुकानों में चोरी की घटनाओं से जोड़कर देख रहे हैं।
गुरुवार की रात चौक समेत अन्य इलाकों में उड़ते ड्रोन का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने से लोग तरह-तरह के अनुमान लगा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि इस समय कई कंपनियों द्वारा विकास कार्यों को लेकर ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। हो सकता है कि देखे गए ड्रोन उसी से संबंधित हों।
बहरहाल लोगों द्वारा दी जा रही सूचना पर पुलिस सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। जहां से ड्रोन देखे जाने की सूचना आई, वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। चोरी की घटनाओं में भी ड्रोन की पुष्टि नहीं हुई है। लोग अफवाह न फैलाएं और भयभीत न हों। किसी भी परिस्थिति में पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर काल करें।
