'बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे', यूपी में फिर किसने दे दिया ये बयान?
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। श्री विश्वनाथ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस कलान द्वारा शिवधाम मंदिर बेलवाई में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के लोगों ने प्रतिभाग कर एकता दिखााई।
डा. वेद प्रकाश सिंह ने कहा कि हिन्दू समाज को योजनाबद्ध ढंग से भ्रमित कर उनकी पहचान कमजोर करने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने चेताया कि समय रहते संगठित न हुए तो अस्तित्व का संकट गहराएगा।
उनके कथन बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ने जनमानस में नई चेतना का संचार किया। विशिष्ट अतिथि डा. स्वीटी राय ने सर्वे भवन्तु सुखिनः को हिन्दू विचारधारा का मूल आधार बताया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शशि प्रकाश सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए एकजुटता का आह्वान किया। प्रशासनिक अधिकारी अतुल सिंह ने मंच संचालन किया। छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत, राष्ट्रभक्ति गीत, नाटिका एवं शिव तांडव प्रस्तुत कर लोगों को भाव विभोर किया। इस मौके पर आचार्य देवनारायण महाराज, समरनाथ मिश्र मौजूद रहे।
हिंदू समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता : गौरव
हलियापुर : हंसुई-मुकुन्दपुर में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। बजरंग दल के विभाग संयोजक गौरव पांडेय ने कहा कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सनातन संस्कृति, संस्कारों और राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएं।
उन्होंने कहा कि संगठित समाज ही अपनी आस्था और परंपराओं की प्रभावी रक्षा कर सकता है।मुख्य वक्ता प्रो. सत्यपाल त्रिपाठी ने हिन्दू समाज की एकता, सनातन संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक समरसता तथा पारंपरिक मूल्यों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि समाज को संगठित रहकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा, तभी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सकेगी। रणवीर सिंह, कृष्ण कुमार यादव, हिंदेश सिंह , उदय सिंह, उमेश पांडेय, राजकुमार शुक्ल, प्रदीप सिंह, राम शंकर शुक्ल, त्रिपुरारी दत्त पांडेय, बद्री यादव मौजूद रहे।
