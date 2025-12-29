'बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे', यूपी में फिर किसने दे दिया ये बयान?

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। श्री विश्वनाथ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशंस कलान द्वारा शिवधाम मंदिर बेलवाई में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के लोगों ने प्रतिभाग कर एकता दिखााई।

डा. वेद प्रकाश सिंह ने कहा कि हिन्दू समाज को योजनाबद्ध ढंग से भ्रमित कर उनकी पहचान कमजोर करने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने चेताया कि समय रहते संगठित न हुए तो अस्तित्व का संकट गहराएगा।

उनके कथन बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ने जनमानस में नई चेतना का संचार किया। विशिष्ट अतिथि डा. स्वीटी राय ने सर्वे भवन्तु सुखिनः को हिन्दू विचारधारा का मूल आधार बताया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शशि प्रकाश सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए एकजुटता का आह्वान किया। प्रशासनिक अधिकारी अतुल सिंह ने मंच संचालन किया। छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत, राष्ट्रभक्ति गीत, नाटिका एवं शिव तांडव प्रस्तुत कर लोगों को भाव विभोर किया। इस मौके पर आचार्य देवनारायण महाराज, समरनाथ मिश्र मौजूद रहे।