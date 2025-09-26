Language
    यूपी में सात शिक्षकों की सेवा समाप्त, लंबे समय से कर रहे थे ये गलती

    By Satya Prakash Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:41 PM (IST)

    सुलतानपुर जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे सात परिषदीय शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। यह कार्रवाई बार-बार नोटिस देने के बावजूद स्पष्टीकरण न देने के कारण की गई। अनुपस्थित शिक्षकों में राजेश कुमार नीलम पटेल अनुश्रुति राज जीनत अंसारी मृदु श्रीवास्तव दीपा कोरी रामलाल और श्वेता सिंह शामिल हैं।

    लंबे समय तक अनुपस्थित रहे सात शिक्षकों की सेवा हो चुकी है समाप्त - प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों की सेवाएं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समाप्त की जा चुकी हैं। यह कार्रवाई उनको बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी पक्ष न रखने के कारण की गई।

    लंभुआ के प्राथमिक विद्यालय जखनीकला के राजेश कुमार 15 जनवरी 2013 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे थे। इसी प्रकार बल्दीराय ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय डेहरियावां की नीलम पटेल 22 नवंबर 2017, लंभुआ के उप्रावि गारवपुर की सहायक अध्यापक अनुश्रुति राज 22 सितंबर 2020, दूबेपुर के प्रावि हसनपुर द्वितीय की सहायक अध्यापक जीनत अंसारी एक अगस्त 2022 से अनुपस्थित थीं।

    कादीपुर के प्रावि कुकुड़ीपुर की सहायक अध्यापक मृदु श्रीवास्तव 12 अक्टूबर 2022 से तो कूरेभार के प्रावि फरीदीपुर की दीपा कोरी रामलाल तीन जुलाई 2023 तथा कूरेभार के प्रावि अंगनाकोल की श्वेता सिंह नौ मई 2024 से बिना कारण बताए अनुपस्थित चल रही थीं।

    बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि इन शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दोस्तपुर के प्रावि कौशल्यापुर के प्रधानाध्यापक विनय त्रिपाठी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने पर सेवा समाप्त की गई थी। अब जिले में इस प्रकार के मामले शून्य हैं।