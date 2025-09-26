यूपी में सात शिक्षकों की सेवा समाप्त, लंबे समय से कर रहे थे ये गलती

सुलतानपुर जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे सात परिषदीय शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। यह कार्रवाई बार-बार नोटिस देने के बावजूद स्पष्टीकरण न देने के कारण की गई। अनुपस्थित शिक्षकों में राजेश कुमार नीलम पटेल अनुश्रुति राज जीनत अंसारी मृदु श्रीवास्तव दीपा कोरी रामलाल और श्वेता सिंह शामिल हैं।

लंभुआ के प्राथमिक विद्यालय जखनीकला के राजेश कुमार 15 जनवरी 2013 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित चल रहे थे। इसी प्रकार बल्दीराय ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय डेहरियावां की नीलम पटेल 22 नवंबर 2017, लंभुआ के उप्रावि गारवपुर की सहायक अध्यापक अनुश्रुति राज 22 सितंबर 2020, दूबेपुर के प्रावि हसनपुर द्वितीय की सहायक अध्यापक जीनत अंसारी एक अगस्त 2022 से अनुपस्थित थीं।

कादीपुर के प्रावि कुकुड़ीपुर की सहायक अध्यापक मृदु श्रीवास्तव 12 अक्टूबर 2022 से तो कूरेभार के प्रावि फरीदीपुर की दीपा कोरी रामलाल तीन जुलाई 2023 तथा कूरेभार के प्रावि अंगनाकोल की श्वेता सिंह नौ मई 2024 से बिना कारण बताए अनुपस्थित चल रही थीं।