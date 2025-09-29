उत्तर प्रदेश में 310 KM की 170 सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, शासन की ओर से जारी हुआ बजट
सुलतानपुर जिले में पीडब्ल्यूडी ने सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान शुरू किया है। 310 किलोमीटर की 170 सड़कें चिह्नित की गई हैं पर धन की कमी से दशहरा तक काम पूरा होने की संभावना कम है। पीडब्ल्यूडी को 480 लाख रुपये की मांग के मुकाबले केवल 98 लाख रुपये मिले हैं। पूजा मार्गों को प्राथमिकता दी जा रही है और ग्रामीण सड़कों पर काम जारी है।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के मुख्यमंत्री के फरमान के बाद लोक निर्माण विभाग ने अभियान चलाकर सड़कों को चिह्नित कर लिया है।
इनमें से अधिकांश दशहरा तक ठीक नहीं की जा सकेंगी। दीपावली तक भी कार्य पूरा हो पाएगा, इसको लेकर संशय है। कारण, मांग के अनुरूप शासन से धन नहीं मिला है।
विभाग की ओर से 310 किलोमीटर लंबाई की 170 सड़कें चिह्नित की गई हैं। इनकी मरम्मत के लिए शासन से 480 लाख रुपये की मांग की गई थी। इसके सापेक्ष 98 लाख रुपये पैचिंग के मद में विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं।
प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता इं. अरुण कुमार का कहना है कि सबसे पहले पूजा मार्गों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य था। इसे लगभग पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ सप्ताह में सभी चिह्नित सड़कों का कार्य पूरा करा लिया जाएगा।
