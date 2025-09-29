उत्तर प्रदेश में 310 KM की 170 सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, शासन की ओर से जारी हुआ बजट

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के मुख्यमंत्री के फरमान के बाद लोक निर्माण विभाग ने अभियान चलाकर सड़कों को चिह्नित कर लिया है।

इनमें से अधिकांश दशहरा तक ठीक नहीं की जा सकेंगी। दीपावली तक भी कार्य पूरा हो पाएगा, इसको लेकर संशय है। कारण, मांग के अनुरूप शासन से धन नहीं मिला है।

विभाग की ओर से 310 किलोमीटर लंबाई की 170 सड़कें चिह्नित की गई हैं। इनकी मरम्मत के लिए शासन से 480 लाख रुपये की मांग की गई थी। इसके सापेक्ष 98 लाख रुपये पैचिंग के मद में विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं।