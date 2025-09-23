Plantation Drive: यूपी के इस जिले में सेवा पर्व पर रोपे जाएंगे 29 हजार पौधे, वन विभाग की तैयारियां पूरी
वन विभाग सेवा पर्व पर सुल्तानपुर की सदर कादीपुर जयसिंहपुर और लंभुआ रेंज में 29 हजार पौधे रोपेगा। डीएफओ के अनुसार सूखे पौधों की जगह नए पौधे लगाए जाएंगे और इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों और स्कूलों की मदद ली जाएगी। सेवा पर्व में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पर्व में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। वन विभाग ने सेवा पर्व पर सदर, कादीपुर, जयसिंहपुर, लंभुआ रेंजों में 29 हजार पौधे रोपने की कार्ययाेजना तैयार की है। डीएफओ की पहल पर चारों रेंज के रेंजर सूखे पौधों की सूची बना रहे हैं। इनकी जगह नए पौधे रोपकर दो अक्टूबर तक दिए गए लक्ष्य को पूरा करना है।
वन विभाग इसके लिए स्वयं सेवी संगठनों और स्कूलों की मदद लेगा। सेवा पर्व पर सफाई के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए तिथिवार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है।
कब क्या होंगे आयोजन
लोको कालोनी की पौधशाला में 24 सितंबर को स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, 25 को जयसिंहपुर में वन एवं वन्य जीव संरक्षण पर पोस्टर प्रतियोगिता, 26 को लंभुआ में इको टूरिज्म सेंटर में प्रकृति भ्रमण, बर्ड वाचिंग और वनस्पति जागरूकता कार्यक्रम होगा।
27 को कादीपुर के त्रिवेणी वन स्थल पर पौधारोपण, 28 को सीताकुंड घाट व गोमती नदी के किनारे और 29 को लंभुआ के धोपाप में पालीथिन विरोधी जागरूकता अभियान, 30 को पर्यावरण पार्क की सफाई के लिए श्रमदान, एक अक्टूबर को विरासत वृक्ष स्थल और आसपास में सामूहिक रूप से सफाई के लिए श्रमदान और दो अक्टूबर को चारों रेंज में पौधारोपण कराने का खाका खींचा गया है।
सेवा पर्व में लिया जाएगा स्कूलों और संगठनों का सहयोग : डीएफओ
प्रभागीय वनाधिकारी अमित सिंह ने बताया कि दो अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पर्व के मौके पर चारों रेंज में 29 हजार पौधे रोपे जाएंगे। इसके लिए स्वयं सेवी संगठनों और स्कूलों में विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा। सभी रेंज में जहां भी रोपे गए पौधे सूख गए हैं, उन स्थलों पर फिर से पौध रोपे जाएंगे।
