यूपी में इस जगह औद्योगिक गलियारा के लिए चिह्नित की गई 116 बीघा जमीन, किसानों को मिलेगा तगड़ा मुआवजा
सुलतानपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए 116 बीघा भूमि चिह्नित की गई है। लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग के किनारे असरोगा और शाहपुर सरकंडेडीह गांव में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इससे बड़े उद्योगों की स्थापना की उम्मीद है। भूमि की उपलब्धता न होने से निवेशक वापस लौट जाते थे अब इस गलियारे के विकसित होने से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। औद्योगिक गलियारा के लिए 116 बीघा भूमि चिह्नित की गई है। लखनऊ- वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे असरोगा व शाहपुर सरकंडेडीह गांव में प्रशासन की ओर से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इससे बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की उम्मीद जगी है।
जनपद में औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफी समय से भूमि की खोज की जा रही है। भूमि की उपलब्धता न हो पाने के कारण बड़ी आद्योगिक इकाइयां नहीं लग पा रही हैं। बड़े निवेशक यहां आते हैं शुरुआती चर्चा के बाद वापस चले जाते हैं।
इस अवरोध को दूर करने के लिए प्रशासन सदर तहसील में एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की पहल की। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास मांग पर भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेज दिया। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- सर्किल रेट 45 लाख प्रति हेक्टेयर से चार गुणा मूल्य पर होगी खरीद
- प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास की हरी झंडी मिलने के बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
- इस गलियारे के विकसित होने के बाद बड़ी औद्योगिक इकाइयों की शून्यता को लगेगा विराम
- प्रशासन के साथ उद्यमियों व जनप्रतिनिधियों की इस पर टिकी है निगाह, बढ़ी हैं उम्मीदें
