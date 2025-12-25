Language
    सोनभद्र में युवक के हाथ बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस कार्रवाई में जुटी

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    पुलिस ने दोनों आरोपी काे हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। अनपरा में पति-पत्नि की बीच आएदिन हो रहे विवाद को लेकर पड़ोसी ने युवक का हाथ पैर बांध कर पिटाई कर दिया। इसका इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी काे हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनपरा बाजार के पुराने सिनेमा हाल के समीप बुधवार की रात वीरेन्द्र प्रसाद व उसकी पत्नी के साथ विवाद हो रहा था। आरोप है कि वीरेन्द्र आएदिन नशे में रात को विवाद व शोरगुल मचाता था। इससे आसपास के लोग काफी परेशान रहते थे। बुधवार की रात हो रहे विवाद के बीच पड़ोसी अरुण सिंह ने वीरेन्द्र को पकड़कर डायल 112 को झगड़े की सूचना दी।

    आरोप है कि इस बीच वीरेन्द्र का हाथ बांध कर उसकी पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस से भी नोकझोंक हुई। सुबह में सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना का वीडियो लोगों ने वायरल कर दिया। इसपर पुलिस सक्रिय हो गई। अनपरा थाना प्रभारी बृजेश सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर दोनों आरोपी को हिरासत में लिया गया है। घटना की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।