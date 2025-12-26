Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद और जम्मू कश्मीर के पते पर खोली गई फर्जी फर्म, दो व्यापारियों ने की 5.5 करोड़ की टैक्स चोरी

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    गाजियाबाद और जम्मू-कश्मीर के दो व्यक्तियों ने फर्जी जीएसटी पंजीकरण के आधार पर सोनभद्र में करोड़ों का कारोबार किया। उन्होंने फर्जी ई-जीएसटी बनाकर दो वर ...और पढ़ें

    Hero Image

     यह कार्रवाई मीरजापुर के उपायुक्त की तहरीर पर हुई।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। यूपी के गाजियाबाद और जम्मू काश्मीर के राजौरी निवासी दो व्यक्तियाें ने फर्जी अभिलेखों के आधार पर जीएसटी का पंजीयन प्राप्त किया। फर्जी ई-जीएसटी बनाकर करोड़ों का कारोबार किया। दोनों ने मिलकर दो वर्ष में 5.56 करोड़ रुपये की राजस्व चोरी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य कर मीरजापुर की उपायुक्त कनक तिवारी के तहरी पर पुलिस ने गुरुवार की रात फर्म आरके इंटरप्राइजेज उरमौरा मस्जिद के सामने के प्रोपराइटर गाजियाबाद के पतला देहात निवासी राहुल पुत्र बलवान और फर्म सर्वश्री मलिक ट्रेडर्स मेन रोड कम्हारी राबर्ट्सगंज के प्रोपराइटर जम्मू कश्मीर के राजाैरी जिला के रकीबान, दरहल, मलकान निवासी साकिब मलिक पुत्र मोहम्मद महफूज के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    राज्य कर विभाग की उपायुक्त कनक तिवारी ने राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि आरके इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर ने फर्जी ई-जीएसटी बनाकर वर्ष 2025-26 में 15 करोड़ 10 लाख, 1607 रुपये का इनवर्ड सप्लाई प्राप्त किया। फिर व्यापार से 25 करोड़ 72 लाख 48 हजार 445 रुपये का आउटवर्ड सप्लाई किया।

    इससे उसने 1.50 करोड़ रुपये की राजस्व की क्षति पहुंचाई। इसी तरह सर्वश्री मलिक ट्रेडर्स के प्रोपराइटर साकिब मलिक ने वर्ष 2024-25 में 3.41 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में 65 लाख रुपये की राजस्व को क्षति पहुंचाई। राबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह ने बताया कि दोनों फर्मों के संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।