कड़ाके की ठंड में कंबल ओढ़ के सोया फिर नहीं खुली आंख, लोगों ने कंबल हटाया तो उड़ गए होश

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    सोनभद्र में ईको प्वाइंट वीर लोरिक पत्थर के पास सड़क के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। व्यक्ति कंबल ओढ़े पड़ा हुआ था। पुलिस ने आशंका जताई है कि व ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मौसम बदलने के साथ ही ठंड में इजाफ होने लगा है। गुरुवार की सुबह राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ईको प्वाइंट वीर लोरिक पत्थर के पास सड़क के किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है।

    वहां वह कंबल ओढ़े पड़ा हुआ था। पुलिस ने आशंका जताई है कि व्यक्ति की मौत ठंड के कारण हुई है। लोढ़ी चौकी प्रभारी उमाशंकर यादव ने बताया कि गुरुवार की सुबह कुछ लोगों ने जानकारी दी कि वीर लोरिक पत्थर के पास एक व्यक्ति कंबल ओढ़े पड़ा है।

    जब मौके पर जाकर कंबल हटाकर देखा गया तो वह मृत अवस्था में मिला। इस पर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया गया लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। मृतक के पास से कोई पहचान आधार कार्ड आदि नहीं मिला।

    वह हरे रंग का स्वेटर जिस पर सफेद व काले रंग का धारीदार पट्टी है, पहने हुए हैं। इसके अलावा सफेद पेंट पहने है। सिर व दाढ़ी का बाल पका हुआ है। उसकी उम्र करीब 55 वर्ष आंकी जा रही है।

    उप निरीक्षक उमाशंकर ने बताया कि उसे देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठंड के कारण मृत्यु हो गई है। पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

