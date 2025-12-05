Language
    फैमिली ID से मिलेंगी पेंशन जैसी कई सरकारी सुविधाएं, अगर अब तक नहीं बनवाई तो इन तरीकों से घर बैठे बनवाएं

    By Dilip Kumar Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    फैमिली आईडी से पेंशन समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। अगर अभी तक नहीं बनवाई, तो इसे घर बैठे आसानी से बनवा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवश्य ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नवानगर (बलिया)। सरकार की फैमिली आईडी योजना लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन उनकी फैमिली आईडी बन गई है, उन्हें राशन कार्ड की तरह ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

    किसी भी योजना के लिए अब अलग से दस्तावेज जमा करने या कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि जब किसी परिवार के मुखिया की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, तो फैमिली आईडी के आधार पर ही वृद्धावस्था पेंशन तैयार हो जाएगी।

    इसके लिए किसी आवेदन या सत्यापन की अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी होगी। नवानगर ब्लॉक में अभी तक 4326 परिवारों की फैमिली आईडी बनाई गई है। बाकी परिवारों की प्रक्रिया जारी है।

    फैमिली आईडी बनवाने के लिए लोग विकास भवन स्थित अर्थ एवं सांख्यिकी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यह सुविधा घर बैठे ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

    नवानगर के खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद ने बताया कि ब्लॉक में लगभग 4326 परिवारों की फैमिली आईडी बन चुकी है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा और रोजगार संबंधी जानकारी भी सीधे परिवारों तक पहुंचेगी।

