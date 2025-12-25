सोनभद्र में झपट्टामार गैंग के तीन शातिर गिरफ्तार, 18 मोबाइल फोन, नकदी और महिला वेशभूषा बरामद
सोनभद्र के चोपन पुलिस ने झपट्टामारी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। तेलगुड़वा क्षेत्र में हुई चेकिंग के दौरान, पुलिस ने सूचन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन पुलिस ने झपट्टामारी की घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक सक्रिय झपट्टामार गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुरुवार को थाना चोपन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तेलगुड़वा क्षेत्र में पूर्व में हुई झपट्टामारी में संलिप्त अभियुक्त पुनः झपट्टामारी की योजना बना रहे हैं। बरामद मोबाइल फोन बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में हैं।
सूचना के आधार पर थाना चोपन एवं चौकी डाला पुलिस टीम ने तेलगुड़वा चौराहे से आगे शौचालय के पास सड़क किनारे जंगल में घेराबंदी की। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर 03 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि अन्य अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए।
गिरफ्तार आरोपितों में अटल घसिया, पुत्र राजकुमार घसिया, निवासी चुर्क मोड़, सर्किट हाउस के पास, घसिया बस्ती, थाना रॉबर्ट्सगंज,
रोहित विश्वकर्मा, पुत्र राजेश विश्वकर्मा, निवासी नगसर, थाना नगसर, जनपद गाजीपुर (हाल पता—डाला मलिन बस्ती, थाना चोपन), धनंजय सिंह उर्फ तूफान सिंह, पुत्र लोहा सिंह, निवासी नौडीहा, थाना कोन, जनपद सोनभद्र, पुलिस ने पांच फरार आरोपितों के नाम भी बताए हैं, जिनमें सोनू, शिवकुमार, विकास यादव (निवासी—चुर्क मोड़, घसिया बस्ती, थाना रॉबर्ट्सगंज), कृष्णा सिंह और पिंटू घसिया (निवासी—थाना कोन, जनपद सोनभद्र) शामिल हैं।
पूछताछ के दौरान आरोपितों ने बताया कि गिरोह का एक सदस्य सोनू महिला का वेश धारण कर सड़क पर वाहन चालकों को रोकता था और उन्हें जंगल की ओर ले जाकर पीछे से मोबाइल व नकदी की झपट्टामारी की जाती थी। झपट्टामारी के बाद मोबाइल फोन बिहार ले जाकर कम दामों में बेच दिए जाते थे, और प्राप्त धनराशि आपस में बांट ली जाती थी।
पुलिस ने इस कार्रवाई में 18 अदद मोबाइल फोन, 2320/- नकद, एक लेडीज सूट और स्त्री श्रृंगार का सामान बरामद किया है। इस मामले में थाना चोपन पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह, प्रभारी डाला उप निरीक्षक आशीष पटेल, उप निरीक्षक विनोद कुमार यादव, उप निरीक्षक राम सिहासन शर्मा, हेड कांस्टेबल हरि सिंह यादव, हेड कांस्टेबल अजय सिंह यादव, हेड कांस्टेबल आशीष कुमार सिंह और कांस्टेबल शिवम तथा कांस्टेबल राहुल कुमार शामिल हैं।
