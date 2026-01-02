Language
    सोनभद्र में टप्पेबाज नायडू गिरोह की पुलिस से मुठभेड़, गोली से घायल गैंग लीडर समेत तीन गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:10 PM (IST)

    नायडू गैंग के दो सक्रिय सदस्य, जिनमें गैंग लीडर सुब्रमन्यम और बालामुर्गन मुठभेड़ में घायल हो गए।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर के रामलीला मैदान के निकट कार से 10 लाख रुपये की टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के साथ गुरुवार की रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ चुर्क रेलवे स्टेशन के पास हुई, जिसमें नायडू गैंग के दो सक्रिय सदस्य, जिनमें गैंग लीडर सुब्रमन्यम और बालामुर्गन शामिल हैं, घायल हो गए।

    सुब्रमन्यम, जो महाराष्ट्र के नंदूरवार जिले के नवापुर थाना क्षेत्र के वाकीपाड़ा का निवासी है, और बालामुर्गन को पैर में गोली लगी, जिससे वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। पुलिस ने इस दौरान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुवेरम्बूर थाना के कामराज नगर निवासी रामू नायकर उर्फ रामू नायडू को भी गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने उनके पास से दो तमंचे और चोरी का 1.35 लाख रुपये बरामद किया है। इसके अतिरिक्त, चोरी के 8,15,610 रुपये एसबीआई बैंक और 40,150 रुपये आइसीआइसीआई बैंक में होल्ड करा दिए गए हैं।

    पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बलिया निवासी विद्या सागर तिवारी ने 26 दिसंबर को तहरीर दी थी कि उनकी कंपनी, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी (जो रसड़ा बलिया के बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की है), के कैशियर प्रकाश द्विवेदी और चालक रविकांत बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा राबर्ट्सगंज से 10 लाख रुपये नकद निकालकर वाहन से जा रहे थे।

    बैंक परिसर में अज्ञात संदिग्धों ने वाहन के टायर को पंचर कर दिया। रामलीला मैदान गेट के पास टायर पूरी तरह बैठ जाने पर चालक टायर लेकर चला गया। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने कैशियर को भ्रमित कर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम इस गिरोह की तलाश में जुटी थी।

    पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना को मजबूती मिली है। गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की सक्रियता और तत्परता से अपराधियों में भय का माहौल भले हो लेक‍िन अपराध‍ियों पर अंकुश लगता नहीं द‍िख रहा है। 