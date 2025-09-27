ड्राइवर की समझदारी से बची जान, ट्रक के इंजन से धुआं निकलते ही उसने किया ये काम, टला बड़ा हादसा

Language
    By julfequar haider khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:27 PM (IST)

    सोनभद्र के मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर शनिवार सुबह एक खड़ी ट्रक के केबिन में आग लग गई। चालक समय रहते ट्रक से उतर गया जिससे उसकी जान बच गई। ट्रक कोलकाता से मोमबत्ती बनाने का कच्चा माल लेकर सिंगरौली जा रहा था। पुलिस ने हिंडाल्को की फायर ब्रिगेड को बुलाया जिसने आग पर काबू पाया। प्राथमिक अनुमान है कि आग शार्ट सर्किट से लगी।

    मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर खड़े ट्रक के केबिन में लगी आग, चालक बचा।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पिपरी थाना क्षेत्र के मुर्धवा-बीजपुर मार्ग पर शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे एक खड़ी ट्रक के केबिन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते केबिन जलकर पूरी तरह राख हो गई।

    गनीमत रही कि ट्रक चालक समय रहते नीचे उतर आया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस चौकी प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि एक डीसीएम ट्रक कोलकाता से मोमबत्ती बनाने का कच्चा माल लेकर सिंगरौली की ओर जा रहा था।

    मुर्धवा से आगे बढ़ते ही अचानक ट्रक के इंजन से धुआं निकलने लगा। चालक ने समझदारी दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे रोक दिया और तुरंत नीचे उतर गया। इसी बीच इंजन में आग पकड़ ली और कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया।

    राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल हिंडाल्को की फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक का केबिन और इंजन पूरी तरह जल चुका था। ट्रक चालक ने बताया कि वह कच्चा माल लेकर सिंगरौली जा रहा था, तभी अचानक यह हादसा हो गया।

    गनीमत रही कि समय रहते उसने ट्रक से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार आग शार्ट सर्किट से लगी हो सकती है। इस घटना से मार्ग पर कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित रहा।