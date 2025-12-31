सोनभद्र में इस सीजन में दर्ज किया गया पूर्वांचल का सबसे ठंडा दिन, इतना निचले स्तर पर आ गया पारा
सोनभद्र में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंडी हवाओं और गलन ने जनजीवन को प्रभावित किया, जिससे वाहन ध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। इस सीजन में ठंड बढ़ते ही जा रही है। जिले में बुधवार को इस सर्दी का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 6.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। वहीं आर्द्रता का स्तर 65 प्रतिशत रहा।
सुबह से लेकर देर रात तक ठंडी हवाओं और गलन भरी ठंड ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। वहीं दृश्यता कम होने के कारण वाहन रेंगते रहे रहे। हालांकि सुबह लगभग नौ बजे के बाद से धूप निकलने के कारण दिन में लोगों को राहत मिली। बुधवार की सुबह घने कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुई।
सूरज निकलने के बावजूद ठंड का असर कम नहीं हुआ। दिन भर हल्की धूप और सर्द हवाओं के चलते लोगों को गलन का सामना करना पड़ा। शाम ढलते ही ठंड और तेज हो गई, जिससे बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर रौनक कम दिखाई दी। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए और अलाव का सहारा लेते दिखे।
तेज ठंड का असर सबसे अधिक बुजुर्गों, बच्चों और गरीब तबके पर पड़ा। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को ठंड से जूझना पड़ा, वहीं दिहाड़ी मजदूरों और ठेला-पटरी वालों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। ठंड के कारण सुबह और देर शाम सड़कों पर आवाजाही भी कम रही। जिले के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजार क्षेत्रों में लोग अलाव के पास ठंड से राहत लेते नजर आए।
हालांकि कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था न होने से लोगों में नाराजगी भी देखी गई। चिकित्सकों ने इस बढ़ती ठंड को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड का असर बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन से जरूरतमंदों के लिए अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था और तेज करने की मांग उठने लगी है।
----------
कुछ ऐसा रहा मौसम का हाल
-------------
तिथि अधिकतम न्यूनतम
25 दिसंबर 20.4 9.8
26 दिसंबर 20.5 7.4
27 दिसंबर 20.2 7.0
28 दिसंबर 18.8 9.0
29 दिसंबर 16.6 9.6
30 दिसंबर 19.8 7.0
31 दिसंबर 21.6 6.0
----------------------------
नोट : अधिकतम व न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में
