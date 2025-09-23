सोनभद्र में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार के दो अंतर्राज्यीय बदमाशों के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

सोनभद्र में राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस और एसओजी ने मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी दो अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रहने वाले वीर सिंह और आजाद सिंह नामक इन अपराधियों को चुर्क रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा गया। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके पास से तमंचे बरामद किए।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली व एसओजी पुलिस ने मंगलवार की भोर में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामिया दो अंतरराज्यीय अपराधियों को चुर्क रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मध्य प्रदेश के सागर जनपद के आनगढ़ थाना क्षेत्र के बलार खेड़ी निवासी वीर सिंह व जनपद कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र के विलायत कला निवासी आजाद सिंह के पैर में गोली लगी है। उनके पास से दो तमंचा बरामद हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने बताया कि राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि बदमाशों की एक गैंग किसी घटना का अंजाम देने के लिए चुर्क रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर रेलवे पटरी के पास मौजूद है। इस पर कोतवाली पुलिस ने तीन टीम गठित की।

एसओजी टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों नें पुलिस बल पर फायरिंग कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में वीर सिंह और आजाद सिंह के पैर में गाेली लगी और दोनों वहीं गिर गए। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

तीन अन्य आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ रणधीर ने बताया कि पिछले माह नई बाजार में इन आरोपितों ने आभूषण की दुकान से चोरी की थी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज है।