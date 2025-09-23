Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार के दो अंतर्राज्यीय बदमाशों के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

    By julfequar haider khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:11 PM (IST)

    सोनभद्र में राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस और एसओजी ने मुठभेड़ के बाद 25 हजार के इनामी दो अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रहने वाले वीर सिंह और आजाद सिंह नामक इन अपराधियों को चुर्क रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा गया। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके पास से तमंचे बरामद किए।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस से मुठभेड़ में 25 हजार के दो अंतरराज्यीय बदमाशों के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली व एसओजी पुलिस ने मंगलवार की भोर में मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामिया दो अंतरराज्यीय अपराधियों को चुर्क रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया।

    पकड़े गए मध्य प्रदेश के सागर जनपद के आनगढ़ थाना क्षेत्र के बलार खेड़ी निवासी वीर सिंह व जनपद कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र के विलायत कला निवासी आजाद सिंह के पैर में गोली लगी है। उनके पास से दो तमंचा बरामद हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा ने बताया कि राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि बदमाशों की एक गैंग किसी घटना का अंजाम देने के लिए चुर्क रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर रेलवे पटरी के पास मौजूद है। इस पर कोतवाली पुलिस ने तीन टीम गठित की।

    एसओजी टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही बदमाशों नें पुलिस बल पर फायरिंग कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में वीर सिंह और आजाद सिंह के पैर में गाेली लगी और दोनों वहीं गिर गए। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

    तीन अन्य आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ रणधीर ने बताया कि पिछले माह नई बाजार में इन आरोपितों ने आभूषण की दुकान से चोरी की थी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज है।

    पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह थाना राबर्ट्सगंज, एसओजी/सर्विलांस प्रभारी एसआई राजेश जी चौबे, चुर्क चौकी प्रभारी विनोद यादव, नई बाजार चौकी प्रभारी ओमप्रकाश नारायण सिंह, कांशीराम आवास चौकी प्रभारी आशुतोष सिंह आदि शामिल रहे।