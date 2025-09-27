आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के लिए चेहरा प्रमाणीकरण में वाराणसी अव्वल, गाजीपुर सबसे पीछे

सोनभद्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों के लिए पोषाहार हेतु चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्वांचल में वाराणसी प्रथम और सोनभद्र दूसरे स्थान पर है जहाँ 85% डेटा अपडेट हुआ है। ख़राब नेटवर्क के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सरकार ने डेटा अपडेट के आधार पर ही धन जारी करने का फैसला किया है।

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों को पोषाहार लेने के लिए पोषण ट्रैकर एप पर चेहरा प्रमाणीकरण व ई-केवाइसी कराना अनिवार्य किया गया है। जिसके तहत 23 सितंबर तक पूर्वांचल में वाराणसी पहले व सोनभद्र दूसरे स्थान पर है।

वाराणसी प्रदेश के टाप टेन की सूची में शामिल है। वाराणसी में लक्ष्य के सापेक्ष 92.16 प्रतिशत का डाटा अपडेट कर दिया गया है। गाजीपुर की स्थिति पूर्वांचल में सबसे खराब है। यहां पर लक्ष्य के सापेक्ष 78 प्रतिशत डाटा को अपडेट किया गया है।

मीरजापुर मंडल में सोनभद्र पहले स्थान पर है। नए नियम के तहत अब केंद्र सरकार प्रदेश सरकार को उतना ही पैसा जारी करेगा जितने लाभार्थियों का डाटा अपडेट होगा। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान चलाकार सभी पंजीकृत लाभार्थियों का एफआरएस व ई-केवाइसी प्रक्रिया पोषण ट्रैकर एप पर करने का निर्देश दिया है। पूर्वांचल में वाराणसी में सर्वाधिक एफआरएस व ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी की गयी है।

खराब मोबाइल नेटवर्क के बाद भी बेहतर प्रदर्शन जनपद सोनभद्र के कई ऐसे इलाके है जहां पर आज भी मोबाइल नेटवर्क एक बड़ी समस्या है। नेटवर्क न होने के कारण यहां पर सरकार की तमाम योजनाएं शत-प्रतिशत संचालित नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष 85 प्रतिशत का डाटा अपडेट कर दिया है। जिसमें चेहरा प्रमाणीकरण व ई-केवाइसी शामिल है।

निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी टीम काम कर रही है। इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। नेटवर्क न होने पर कुछ समस्याएं है हालांकि दूसरे विकल्प से इसे पूरा किया जा रहा है। -विनीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी। जनपद लाभार्थी फेस पहचान ई-केवाइसी वाराणसी 2,99,708 2,74,842 2,76,199