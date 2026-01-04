सोनभद्र में आदिवासी किशोरी के साथ दरिंदगी करने वाले तीनों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। आदिवासी किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में ओबरा पुलिस ने केस दर्ज होने के 30 घंटों में ही तीनों आरोपितों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपित के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते 30 दिसंबर की शाम भलुआ टोला इलाके में स्थित एक पहाड़ी पर आरोपितों द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

मुख्य आरोपित पप्पू उर्फ़ बिंदु यादव राज मिस्त्री का काम करता है, उसने अपने अन्य दो साथियों अर्जुन डोम और करन डोम के साथ मिलकर रेणुकापार आदिवासी अंचल की रहने वाली एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता अपने घर वापस चली गयी और घटना के दो दिन बाद अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात अपनी मां को बताया।

बेटी के साथ हुए दरिंदगी की जानकारी होने पर मां पीड़िता को लेकर ओबरा कोतवाली पहुंची और आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर आरोपितों की गिरफ़्तारी के लिए दो टीमें गठित कर कई जगहों पर लगातार दबिश दी।

शनिवार देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बिल्ली खनन क्षेत्र में दबिश देकर आरोपित कनहरा निवासी पप्पू उर्फ़ बिंदु यादव और भलुआ टोला मलिन बस्ती निवासी अर्जुन डोम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं तीसरे आरोपित सेक्टर दस निवासी करन डोम ने पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया और बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपित पर भी गोलियां चलाई। जिसमें एक गोली आरोपित करन के पैर में जा लगी और पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया।