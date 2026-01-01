Language
    सोनभद्र में घरेलू विवाद में महिला ने जेठ की पीट-पीटकर हत्या की, गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:05 PM (IST)

    सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुंडाडीह गांव में घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने अपने जेठ अनिल की चारपाई की पाटी से पीटकर हत्या कर दी। मृतक अनिल ...और पढ़ें

    गंभीर चोट लगने से अनिल की हालत मौके पर ही नाजुक हो गई।

    जागरण संवाददाता म्योरपुर (सोनभद्र)। म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुंडाडीह गांव मेें बुधवार देर शाम घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक महिला ने अपने ही जेठ की चारपाई की पाटी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अनिल पुत्र राजा राम के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार को आरोपित महिला सरोज देवी को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसका छोटा भाई रोज़गार के सिलसिले में गुजरात गया हुआ है। बुधवार शाम किसी बात को लेकर अनिल और सरोज देवी के बीच विवाद हुआ, जो देखते-देखते इतना बढ़ गया कि महिला ने आवेश में आकर चारपाई की पाटी से अनिल के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से अनिल की हालत मौके पर ही नाजुक हो गई।

    सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल सीएचसी म्योरपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच जारी है।