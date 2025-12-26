कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी कर अर्जित की 30 करोड़ की संपत्ति, होगी कुर्की

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित की गई वाराणसी के तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल की लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क होगी। एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र से जारी नोटिस का तामिला शुक्रवार को पुलिस ने गुरमा स्थित जिला कारागार में निरूद्ध भोला को करा दिया।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कफ सीरप तस्करी के आरोप में राबर्ट्सगंज कोतवाली में वाराणसी कमिश्नरेट के थाना आदमपुर के कायस्थ टोला प्रहलाद घाट निवासी भोला प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। विवेचना के दौरान एक संगठित नशीले पदार्थों के तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है।