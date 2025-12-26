कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी कर अर्जित की 30 करोड़ की संपत्ति, होगी कुर्की
सोनभद्र में कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित की गई वाराणसी के तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल की लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित की गई वाराणसी के तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल की लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क होगी। एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र से जारी नोटिस का तामिला शुक्रवार को पुलिस ने गुरमा स्थित जिला कारागार में निरूद्ध भोला को करा दिया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कफ सीरप तस्करी के आरोप में राबर्ट्सगंज कोतवाली में वाराणसी कमिश्नरेट के थाना आदमपुर के कायस्थ टोला प्रहलाद घाट निवासी भोला प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। विवेचना के दौरान एक संगठित नशीले पदार्थों के तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है।
विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपित भोला प्रसाद के शैली ट्रेडर्स तुपुदाना, हटिया, रांची झारखण्ड के नाम से संचालित गोदाम एवं ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के समस्त दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपित ने लाइसेंसिंग अथारिटी, रांची झारखण्ड को गुमराह कर फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।