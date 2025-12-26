Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोडीनयुक्त सीरप की तस्करी कर अर्जित की 30 करोड़ की संपत्ति, होगी कुर्की

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    सोनभद्र में कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित की गई वाराणसी के तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल की लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    आरोपित ने लाइसेंसिंग अथारिटी, रांची झारखण्ड को गुमराह कर फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी कर अवैध रूप से अर्जित की गई वाराणसी के तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल की लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क होगी। एनडीपीएस कोर्ट सोनभद्र से जारी नोटिस का तामिला शुक्रवार को पुलिस ने गुरमा स्थित जिला कारागार में निरूद्ध भोला को करा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कफ सीरप तस्करी के आरोप में राबर्ट्सगंज कोतवाली में वाराणसी कमिश्नरेट के थाना आदमपुर के कायस्थ टोला प्रहलाद घाट निवासी भोला प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। विवेचना के दौरान एक संगठित नशीले पदार्थों के तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है।

    विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपित भोला प्रसाद के शैली ट्रेडर्स तुपुदाना, हटिया, रांची झारखण्ड के नाम से संचालित गोदाम एवं ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के समस्त दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपित ने लाइसेंसिंग अथारिटी, रांची झारखण्ड को गुमराह कर फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया है।