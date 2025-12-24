सोनभद्र में दो बच्चों की मौत का रहस्य बरकरार, पोस्टमार्टम से भी नहीं हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कोन थाना क्षेत्र के गिधिया गांव में दो सगे मासूम भाई-बहनों की मृत्यु अबूझ पहेली बन गई है। उल्टी होने के बाद तीन माह के अंशु और चार वर्ष की अनन्या की मौत हुई। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को अनन्या के शव का पोस्टमार्टम हुआ लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ।

इस पर पुलिस ने व‍िसरा सुरक्ष‍ित कर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेज दिया है। वहीं बुधवार को पिता विकास कुशवाहा के घर लौटने के बाद रात में ही बालिका अनन्या के शव को भी स्वजन ने दफना दिया। छोटे बच्चे की मौत के बाद सीने में दर्द उठने से मायके गई मां पूजा कुशवाहा पति के घर आने पर ससुराल पहुंची। इस दौरान स्वजन में चींख पुकार मची रही। एक ही दिन दोनों बच्चों की मौत से पूरा परिवार सदमें में हैं। उपजिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बालिका के शव का पोस्टमार्टम नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कराया गया। मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई है।

व‍िसरा सुरक्ष‍ित कर लिया गया है। बता दें कि गिधिया गांव में मंगलवार की सुबह विकास कुशवाहा के दो बच्चों की उल्टी करने से मृत्यु हो गई। उसके दो ही बच्चे थे। मृतक तीन माह का अंशु और चार वर्ष की अनन्या सगे भाई बहन थे।