Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र में दो बच्चों की मौत का रहस्य बरकरार, पोस्टमार्टम से भी नहीं हुआ खुलासा

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    सोनभद्र के गिधिया गांव में दो मासूम भाई-बहनों की मौत अबूझ पहेली बनी हुई है। उल्टी होने के बाद तीन माह के अंशु और चार वर्ष की अनन्या की मौत हो गई। अनन् ...और पढ़ें

    Hero Image

     एक ही दिन दोनों बच्चों की मौत से परिवार सदमे में है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। कोन थाना क्षेत्र के गिधिया गांव में दो सगे मासूम भाई-बहनों की मृत्यु अबूझ पहेली बन गई है। उल्टी होने के बाद तीन माह के अंशु और चार वर्ष की अनन्या की मौत हुई। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुधवार को अनन्या के शव का पोस्टमार्टम हुआ लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पर पुलिस ने व‍िसरा सुरक्ष‍ित कर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेज दिया है। वहीं बुधवार को पिता विकास कुशवाहा के घर लौटने के बाद रात में ही बालिका अनन्या के शव को भी स्वजन ने दफना दिया।

    छोटे बच्चे की मौत के बाद सीने में दर्द उठने से मायके गई मां पूजा कुशवाहा पति के घर आने पर ससुराल पहुंची। इस दौरान स्वजन में चींख पुकार मची रही। एक ही दिन दोनों बच्चों की मौत से पूरा परिवार सदमें में हैं। उपजिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह ने बताया कि बालिका के शव का पोस्टमार्टम नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कराया गया। मौत के कारण की पुष्टि नहीं हुई है।

    व‍िसरा सुरक्ष‍ित कर लिया गया है। बता दें कि गिधिया गांव में मंगलवार की सुबह विकास कुशवाहा के दो बच्चों की उल्टी करने से मृत्यु हो गई। उसके दो ही बच्चे थे। मृतक तीन माह का अंशु और चार वर्ष की अनन्या सगे भाई बहन थे।

    स्वजन ने अंशु का शव दफना दिया था और उसका पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। फिर मृतकों के बड़े पिता नवनीत कुमार की तहरीर पर पुलिस ने अनन्या के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भेज दिया गया था।