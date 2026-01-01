नव वर्ष के पहले दिन एसपी ने खुशियों की दी सौगात, 253 लोगों के खोए मोबाइल किये वापस

जागरण संवाददाता, सोनभद्र! पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने नव वर्ष के पहले दिन 253 लोगों को खुशियों की सौगात दी। उन्होंने खोए हुए एंड्रायड मोबाइल को वापस लौटाया। पुलिस लाइन में पहुंचे लोगों के चेहरे पर मोबाइल वापस पाकर मुस्कान लौट आई। एसपी अभिषेक, एएसपी अनिल कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने मोबाइल संबंधितों को सौंपा।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर अपराध की रोकथाम और आमजन को तकनीकी माध्यम से न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सर्विलांस सेल, एसओजी टीम और जनपद के समस्त थानों की संयुक्त टीमों ने चोरी गए मोबाइल बरामद किए थे। इस अभियान के तहत पुलिस ने तकनीकी सहायता का उपयोग करते हुए कई मोबाइल फोन को खोज निकाला।

मोबाइल मिलने पर संबंधितों ने खुशी जाहिर की और पुलिस का आभार व्यक्त किया। एक व्यक्ति ने कहा, "मैंने सोचा था कि मेरा मोबाइल कभी नहीं मिलेगा, लेकिन पुलिस ने मेरी उम्मीदों को सच कर दिया।" एसपी अभिषेक ने इस अवसर पर लोगों से अपील की कि वे साइबर अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे ताकि लोगों को सुरक्षा का अहसास हो सके। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन की चोरी और साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए।

इस अभियान के तहत पुलिस ने न केवल मोबाइल फोन लौटाए, बल्कि लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास किया। एसपी ने कहा कि तकनीकी युग में लोगों को अपने डेटा और उपकरणों की सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए।

पुलिस की इस पहल से न केवल लोगों में विश्वास बढ़ा है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन आम जनता की सुरक्षा के प्रति गंभीर है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम होगी और एक सकारात्मक संबंध स्थापित होगा।