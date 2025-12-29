सोनभद्र में एनसीएल एक्सप्रेसवे पर बस और बाइक की जोरदार भिड़ंत, युवक की दर्दनाक मौत
सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र में एनसीएल एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात बस और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मोरवा निवासी 28 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिंगरौली (सोनभद्र)। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के एनसीएल एक्सप्रेस-वे पर रविवार रात सड़क दुर्घटना में डिलेवरी कार्य कर रहे युवक की मौत हो गई। मोरवा से बैढ़न जा रही बस और जयंत से डिलेवरी देकर मोरवा लौट रहे मोटरसाइकिल सवार के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।
हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक की पहचान माेरवा निवासी 28 वर्षीय कलश गुप्ता उके रूप में हुई है। टक्कर में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बस का अगला हिस्सा भी टूट गया।
घटना की सूचना मिलते ही मोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, जयंत भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को थाना परिसर भेजवा दिया।
बस को सड़क किनारे खड़ा कर यातायात सुचारू कराया। थाना प्रभारी मोरवा यूपी सिंह ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
