    सिंगरौली में करंट लगने से मां और दो साल के बेटे की दर्दनाक मौत, पर‍ि‍वार में मचा कोहराम

    By Arvind Tiwari Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:14 PM (IST)

    सोनभद्र के भऊखड़ गांव में एक दुखद घटना घटी जहाँ 25 वर्षीय माँ और उसके दो वर्षीय बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। माँ शिवानी बसोर गर्मी के कारण टेबल फैन का तार लगाते समय करंट की चपेट में आ गईं। तार कटा हुआ था। ननद ने कमरे में दोनों को बेहोश पाया।

    पुलिस ने शवों का पंचनामा किया और जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जनपद के माडा थाना क्षेत्र के भऊखड़ गांव में गुरुवार रात एक दुखद घटना में 25 वर्षीय मां और उसके दो वर्षीय बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब मां शिवानी बसोर गर्मी के कारण टेबल फैन का तार प्लग में लगा रही थीं। तार कटा हुआ था, जिससे उन्हें करंट लग गया और वह तुरंत जमीन पर गिर गईं।

    माडा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा के अनुसार, कुछ समय बाद जब शिवानी की ननद कमरे में पहुंची, तो उसने मां और बेटे को बेहोश पाया। उसने बिजली के कटी हुए तार को भी देखा और तुरंत घर के अन्य सदस्यों को बुलाया। जब बिजली का तार अलग किया गया, तब पता चला कि मां और बेटे दोनों की मौत हो चुकी थी।

    घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा किया और मामले की जांच शुरू कर दी। शिवानी के पति इस समय पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, जिन्हें इस घटना की सूचना दी गई है।

    यह घटना न केवल परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है, बल्कि यह समाज में सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को भी उजागर करती है। टेबल फैन जैसे घरेलू उपकरणों के साथ सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर जब उनके तार क्षतिग्रस्त हों।

    इस प्रकार की घटनाएं अक्सर तब होती हैं जब लोग घरेलू उपकरणों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं या उनकी सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि लोग अपने आस-पास के उपकरणों की नियमित जांच करें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत उसे ठीक कराएं।

    इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय लोग इस दुखद घटना को लेकर गहरे दुखी हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।