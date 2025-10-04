Language
    आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, 52 जानवरों ने भी तोड़ा दम

    By julfequar haider khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:02 PM (IST)

    सोनभद्र जिले में बारिश और आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। चोपन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई जबकि रामगढ़ और रायपुर में कुल मिलाकर 52 मवेशी मारे गए। मृतक सीताराम कोल शौच के लिए गया था जबकि अन्य मवेशी खुले में बंधे हुए थे जब यह दुखद घटना घटी।

    वज्रपात से एक ग्रामीण समेत और 52 मवेशी की गई जान।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जनपद में लगातार हो रही बारिश के साथ ही वज्रपात भी हुआ। इससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 52 मवेशियों ने दम तोड़ दिया। चोपन थाना क्षेत्र के भभाइच गांव निवासी 50 वर्षीय सीताराम कोल शुक्रवार की शाम करीब साढ़े छह बजे खुले में शौच के लिए गया था। इस दौरान बारिश के साथ ही वज्रपात हुआ।

    वह वज्रपात की चपेट में आकर पास में ही स्थित नाले में औंधे मुंह गिर गए और मौत हो गई। काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो स्वजन उसकी तलाश करने लगे।

    इस दौरान करीब साढ़े सात बजे उसका शव नाले में मिला तो स्वजन में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।

    रामगढ़ के मांची के पल्हारी गांव में शुक्रवार देर रात करीब साढ़े नौ बजे बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से करीब 50 भेड़ की मौत हो गई। बताया गया कि प्रदीप पाल पुत्र राजेंद्र पाल निवासी पल्हारी घर से लगभग 200 मीटर दूर पहाड़ी पर अपनी भेड़ों को बांध कर रखा था।

    रात में 9:30 बजे वज्रपात की चपेट में आने से लगभग 50 की संख्या में भेड़ों की मौत हो गई। शनिवार की सुबह उठकर पशुपालक जब भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी पर पहुंचा तो देखा कि सभी मरी पड़ी हैं। तत्काल पशुपालन विभाग को सूचना देते हुए क्षेत्रीय लेखपाल को भी सूचना दी।

    वैनी के रायपुर के सरईगाढ़ ग्राम पंचायत के पिपराडीह टोला में रमाकांत की दो भैंस बाहर शुक्रवार को बंधी हुई थी। भारी बरसात हो रही थी। अचानक बिजली कड़की और दोनों भैंसों पर गिर गई। वज्रपात से दोनों भैंस की तत्काल मौत हो गई।

