Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनभद्र में धोखे से लिखा ली जनजाति वर्ग के महिला की जमीन, लेखपाल समेत दो पर मुकदमा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    सोनभद्र के म्योरपुर में यशोदा देवी नामक अनुसूचित जनजाति की महिला से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लेखपाल राघवेंद्र और लालमोहर शाह पर आरोप है कि उन्ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की एक महिला से जमीन हड़पने और जातिसूचक अपमान का मामला सामने आया है। पतेरी गांव निवासी यशोदा देवी की तहरीर पर पुलिस ने सुपाचूआ के लेखपाल राघवेंद्र और फाटपखना गांव निवासी लालमोहर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने दी तहरीर में कहा है कि वह अनुसूचित जनजाति की है। उसकी जमीन म्योरपुर गांव में है। वह इस भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया ऋण चुकाने के लिए पांच बिस्वा जमीन बेचने की तैयारी कर रही थी। इसी का लाभ उठाते हुए क्षेत्र में तैनात लेखपाल राघवेन्द्र ने जमीन बिक्री और ऋण भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने का भरोसा दिलाया। पीड़िता ने जमीन से संबंधित कागजात उसे सौंप दिए।

    बताया क‍ि बाद में तय पांच बिस्वा के स्थान पर लेखपाल ने धोखे से एक बीघा जमीन अपने कथित करीबी लाल मोहर शाह के नाम चार दिसंबर 2024 को बैनामा करा दिया। पीड़िता को इस धोखाधड़ी की जानकारी दो सितंबर को तब हुई, जब आरोपित लेखपाल भूमि पर बाउंड्री कराने के लिए ईंट गिरवाने लगा। विरोध करने पर लेखपाल ने जातिसूचक गाली गलौज किया। यशोदा देवी का कहना है कि उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब न्यायालय में वाद दाखिल किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।