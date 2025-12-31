सोनभद्र में धोखे से लिखा ली जनजाति वर्ग के महिला की जमीन, लेखपाल समेत दो पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। म्योरपुर थाना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की एक महिला से जमीन हड़पने और जातिसूचक अपमान का मामला सामने आया है। पतेरी गांव निवासी यशोदा देवी की तहरीर पर पुलिस ने सुपाचूआ के लेखपाल राघवेंद्र और फाटपखना गांव निवासी लालमोहर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू हो गई है।

महिला ने दी तहरीर में कहा है कि वह अनुसूचित जनजाति की है। उसकी जमीन म्योरपुर गांव में है। वह इस भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया ऋण चुकाने के लिए पांच बिस्वा जमीन बेचने की तैयारी कर रही थी। इसी का लाभ उठाते हुए क्षेत्र में तैनात लेखपाल राघवेन्द्र ने जमीन बिक्री और ऋण भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने का भरोसा दिलाया। पीड़िता ने जमीन से संबंधित कागजात उसे सौंप दिए।