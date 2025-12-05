Sonbhadra: 13 दिसंबर को जिले में 14 केंद्रों पर होगी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, तैयारियां पूरी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छह में प्रवेश के लिए परीक्षा जनपद के 14 केंद्रों पर 13 दिसंबर को होगी। सुबह 11 बजे से दोपहर बाद डेढ़ बजे तक होने वाली इस परीक्षा में बैठने के लिए 4,768 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है।

विद्यालय के प्राचार्य अंशुमान सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों व पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं।

प्रवेश पत्र विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, परीक्षार्थी अपने स्कूल से भी प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राबर्ट्सगंज में स्थित राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज, रामगढ़ के शहजादा साहब उदय प्रताप सिंह इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज, घोरावल के भारतीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, चोपन का गुरुद्वारा इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज कोन, पिपरी, अनपरा, दुद्धी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्धी, राजकीय इंटर कॉलेज चपकी और शिव संकल्प इंटर कॉलेज बकरिहवां को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।