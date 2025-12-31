सोनभद्र में अवैध खनन फिर से शुरू, परिवहन में शामिल ट्रक मालिक, पट्टाधारक और क्रशर मालिक पर मुकदमा
सोनभद्र के ओबरा में अवैध उपखनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम ओबरा विवेक कुमार सिंह की जांच के दौरान वैध प्रपत्र न मिलने पर एक ट्रक जब्त किया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर बीते सोमवार एसडीएम ओबरा द्वारा उपखनिज से लदे वाहनों की जांच के दौरान वैध प्रपत्र प्राप्त न होने पर ट्रक मालिक, अज्ञात पट्टाधारक और क्रशर मालिक के खिलाफ ओबरा कोतवाली केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।
खनन अधिकारी अतुल दुबे द्वारा दी गयी तहरीर के अनुसार बीते सोमवार की रात एसडीएम ओबरा विवेक कुमार सिंह द्वारा उपखनिज लदे वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान एक वाहन की जांच के दौरान चालक द्वारा उपखनिज से सम्बंधित वैध प्रपत्र न दिखाए जाने पर वाहन पर 20 घनमीटर लदी गिट्टी सहित वाहन को जब्त कर ओबरा कोतवाली में खड़ा कराकर सीज की कार्रवाई की गयी है।
दूसरी ओर पुलिस ने खनन निरीक्षक से मिली तहरीर के आधार पर अवैध परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ उप्र उपखनिज (परिहार) नियमावली एवं खान व खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया आरोपितों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
