Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एनसीएल ककरी कोल परियोजना में हरियाणा के कर्मचारियों ने एक कर्मी को पीटा, तीन आरोपित निलंबित, छह घंटे ठप रहा प्‍लांट

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    एनसीएल ककरी कोल परियोजना में हरियाणा के कर्मचारियों ने एक कर्मी साईचंद थापा की पिटाई कर सोने की चेन, पर्स, घड़ी और कार की चाबी छीन ली। इस घटना के विरो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    वारदात के बाद 55 कर्मियों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। एनसीएल की ककरी कोल परियोजना आवासीय परिसर में शनिवार की रात्रि हरियाणा प्रांत के कर्मियों ने एक परियोजना कर्मी की जमकर पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसके गले की चेन, पर्स, घड़ी एवं कार की चाबी छीन लिए। बीच-बचाव करने के लिए मौके पर पहुंचे अन्य कर्मियों को चाकू लहराते हुए धमकी दी। घटना से आक्रोशित कोल कर्मियों ने रात्रि 9 बजे से सुबह 3 बजे तक कोल प्रोडक्शन ठप रखा। प्रबंधन ने आरोपी तीन कर्मियों को निलंबित किया है।

    ककरी कोल परियोजना में फीटर पद पर साईचंद थापा कार्यरत है। शनिवार की रात्रि परियोजना के डंपर आपरेटर मोहित, रोहित एवं सुमित कुमार अपने कुछ अन्य मित्रों के साथ साईचंद के आवास पर पहुंचे। किसी बात को लेकर विवाद करते हुये थापा की जमकर पिटाई की। गले में पहने सोने की चेन, पर्स, घड़ी एवं कार की चाबी छीन लिये। कुछ देर बाद साईचंद अपना सामान मांगने के लिये कर्मी सुमित के आवास पर गये तो वहां भी आधा दर्जन से अधिक युवकों ने मिलकर फिर जमकर पिटाई की।

    झगड़ा होते देख आसपास के कर्मी पहुंचे तो चाकू लहराते हुये सभी को भगा दिया। गंभीर रुप से घायल साईचंद को एंबुलेंस से लेकर स्थानीय चिकित्साल में उपचार कराएं। घटना से आक्रोशित अन्य परियोजना कर्मियों ने खदान क्षेत्र में रात्रि पाली का कोल प्रोडक्शन छह घंटे तक ठप रखा। मामला गंभीर होते देख ककरी परियोजना के खान प्रबंधक ने आरोपी परियोजना कर्मी मोहित, रोहित एवं सुमित को निलंबित कर दिया है। तीन दिन के अंदर प्रबंधन ने स्पष्टीकरण मांगा है। इस घटना को कंपनी के नियमानुसार कदाचार मानते हुए नोटिस जारी किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    55 कोल कर्मियों ने रेणुसागर पुलिस से सुरक्षा की लगाई गुहार

    एक कर्मी के साथ हुई मारपीट, गाली-गलौज एवं चाकू से धमकाने की गंभीर घटना से कालोनी एवं कार्यस्थल पर दहशत का माहौल बना रहा। 55 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर कर रेणुसागर पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अन्य परियोजना कर्मियों ने बताया कि ऐसी हिंसक घटनाओं से वे स्वयं एवं उनके परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे है। 

    कर्मियों की मांग

    परियोजना कर्मियों ने मांग किया है कि दोषियों पर निष्पक्ष, त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित कर्मी को पूर्ण सुरक्षा एवं न्याय दिलाया जाय। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

    बाहरी एक युवक की भी हुई पिटाई

    परियोजना कर्मियों के बीच हुई मारपीट में आरोपितों के साथ घटना में शामिल एक बाहरी युवक को परियोजना कर्मियों ने पिटाई कर दी। जिसके चेहरे पर काफी चोटें आई। आरोपितों ने मामला गंभीर देख बाहरी युवक को ही आगे कर पीड़ित पक्ष की ओर से कुछ लोगों के नाम से तहरीर दे दिया है। रेणुसागर पुलिस इसी को आधार मानकर पीड़ित पक्ष से समझौता करने का सुझाव दे रही है। उनका कहना है कि अब पीड़ित पक्ष एवं आरोपी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।